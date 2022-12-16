Російські ракети влучили у деяких районах столиці. Через це у Києві виникли проблеми зі світлом, водою та теплом, пише 24 канал.

Варте уваги Одна з найбільших атак: ППО збила 37 із 40 ракет, які випустили по Києву

Окупанти вкотре пошкодили критичну інфраструктуру Києва

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Влучання у кілька районів міста. Росіяни били по об'єктах критичної інфраструктури міста. На кількох об'єктах енергозабезпечення є пошкодження, тому зараз в столиці є перебої зі світлом, водою, теплом,

– сказав Кличко.

Раніше мер повідомляв, що у зв'язку з пошкодженнями енергоінфраструктури в усіх районах столиці є перебої з водопостачанням. Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему.

Він порадив киянам підготувати запас питної та технічної води.

Одна з найбільших атак

Нагадаємо, що 16 грудня у в Дніпровському, Деснянському та Голосіївському районах Києва пролунали звуки вибухів.

Зверніть увагу! Для Києва це була одна з найбільших ракетних атак з початку повномасштабного вторгнення. Росіяни випустили близько 40 ракет по столиці. З них силами ППО було знищено 37.

Наразі інформація щодо руйнувань та жертв уточнюється. Поки відомо про одного постраждалого в Дніпровському районі. Повідомляється, що людині на місці була надана медична допомога без госпіталізації.

Екстрені відключення світла