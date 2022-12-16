Російські ракети влучили у деяких районах столиці. Через це у Києві виникли проблеми зі світлом, водою та теплом, пише 24 канал.
Варте уваги Одна з найбільших атак: ППО збила 37 із 40 ракет, які випустили по Києву
Окупанти вкотре пошкодили критичну інфраструктуру Києва
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Влучання у кілька районів міста. Росіяни били по об'єктах критичної інфраструктури міста. На кількох об'єктах енергозабезпечення є пошкодження, тому зараз в столиці є перебої зі світлом, водою, теплом,
– сказав Кличко.
Раніше мер повідомляв, що у зв'язку з пошкодженнями енергоінфраструктури в усіх районах столиці є перебої з водопостачанням. Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему.
Він порадив киянам підготувати запас питної та технічної води.
Одна з найбільших атак
Нагадаємо, що 16 грудня у в Дніпровському, Деснянському та Голосіївському районах Києва пролунали звуки вибухів.
Наразі інформація щодо руйнувань та жертв уточнюється. Поки відомо про одного постраждалого в Дніпровському районі. Повідомляється, що людині на місці була надана медична допомога без госпіталізації.
Екстрені відключення світла
- Через масовану ракетну атаку по території всієї України у Києві запроваджують екстрені вимкнення світла.
- Варто відзначити, що після масованої ракетної атаки 5 грудня столиця тільки нещодавно перейшла до графіків. Зокрема, тільки 9 грудня в місті запровадили планові відключення електрики.
- Окрім того, 16 грудня на всій території України продовжують діяти графіки відключення світла.