Згідно з ними, є три категорії вимкнень. Відповідну інформацію ввечері 9 грудня повідомили в Київських електромережах.
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Які графіки діятимуть в столиці
Компанія ДТЕК Київські електромережі з 9 грудня запровадила оновлені графіки стабілізаційних відключень з урахуванням поточної складної ситуації в енергосистемі після останніх масованих обстрілів,
– заявили в компанії.
Київські електромережі пояснили, що оновлений графік складатиметься з 3 категорій:
- перша – світло є – коли компанія гарантує його наявність. Це білий колір на графіку;
- друга – світла нема – відключатимуть світло точно, щоб збалансувати енергосистему. Це сірий колір;
- третя – можливі відключення – світло можуть вимикати, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. У цей час людям радять споживати менше електрики та не користуватись ліфтами. Це світло-сірий колір на графіку.
Якщо адреси немає чи не збігається графік
У Київських електромережах пояснили, – якщо адреси немає у графіку чи реальна ситуація зі світлом не збігається з графіком, – варто звернутись у компанію. Зв'язатись з ними можна:
- написавши приватне повідомлення у фейсбуці;
- подавши заявку на сайті компанії в розділі "Відсутня електроенергія?";
- або заявку можна подати через кол-центр, однак це може зайняти більше часу через велику кількість дзвінків.
Окрім того, компанія анонсувала, що оновлені графіки невдовзі запрацюють в Одеській та Дніпропетровській областях.
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