Согласно им, есть три категории отключений. Соответствующую информацию вечером 9 декабря сообщили в Киевских электросетях.

Заметьте Это зимы мы постоянно будем жить в условиях ограничения потребления электроэнергии, – Шмигаль

Какие графики будут действовать в столице

Компания ДТЭК с 9 декабря ввела обновленные графики стабилизационных отключений с учетом текущей сложной ситуации в энергосистеме,

– заявили в компании.

Киевские электросети объяснили, что обновленный график будет состоять из 3 категорий:

первая – свет есть – когда компания гарантирует его наличие. Это белый цвет на графике;

– свет есть – когда компания гарантирует его наличие. Это белый цвет на графике; вторая – света нет – будут отключать свет точно, чтобы сбалансировать энергосистему. Это серый цвет;

– света нет – будут отключать свет точно, чтобы сбалансировать энергосистему. Это серый цвет; третье – возможные отключения – свет могут выключать, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В это время людям советуют потреблять меньше электричества и не пользоваться лифтами. Это светло-серый цвет на графике.

Обратите внимание! Посмотреть, когда у вас не будет света можно, введя свой адрес в поисковике можно на сайте ДТЭК Киевские электросети.

Если адреса нет или не совпадает график

В Киевских электросетях объяснили – если адреса нет в графике или реальная ситуация со светом не совпадает с графиком, – стоит обратиться в компанию. Связаться с ними можно:

написав частное сообщение в фейсбуке;

подав заявку на сайте компании в разделе "Отсутствует электроэнергия?";

или заявку можно подать через колл-центр, однако это может занять больше времени из-за большого количества звонков.

Кроме того, компания анонсировала, что обновленные графики в скором времени заработают в Одесской и Днепропетровской областях.

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