Об этом в эфире телемарафона заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. Он сообщил, что на левом берегу есть проблемы с неработающими объектами генерации, которые недостаточно производят электроэнергии или вообще не работают.

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На левом берегу проблемы с неработающими объектами генерации

По его словам, до войны эти объекты являлись источником мощности. "Поэтому мы пытаемся увеличить мощность, которая на левый берег перераспределяется", – добавил Сахарук.

Он сообщил, что дефицит удалось снизить, но он все еще есть. Можно ожидать, что на выходных ситуация будет лучше.

Я думаю, что получше должно быть уже сегодня. Два – три дня и, возможно, нам удастся увеличить объем мощности для левого берега. Плюс у нас потепление идет, плюс выходной. Возможно, на выходных будет легче,

– сказал директор ДТЭК.

Дмитрий Сахарук сообщил, что задача по левому берегу выйти на такие же графики отключения, как и на правом, то есть четыре часа через пять.

"Для этого нужно не только восстановление сетей и перераспределение которым мы сейчас занимаемся, но и восстановление генерации на левом берегу. Плюс поднятие уровня генерации на работающих объектах, которые сейчас уже работают", – заявил он.

По словам Сахарука, нужны недели, чтобы восстановиться. "Об увеличении мощностей – я думаю, это можно довольно быстро решить. И для этого нужно объединение и местных властей, и генерирующих мощностей", – резюмировал Сахарук.

В Киевской области дефицит в энергосистеме

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в эфире телемарафона сообщил, что на Киевщине в энергосистеме сохраняется существенный дефицит в 30% потребностей потребителей.

По его словам, это приводит к перебоям с теплоснабжением в домах, где есть централизовано отопление.

Кроме того, Кулеба подчеркнул, что энергетики работают над тем, чтобы поскорее выйти в плановые отключения.

Обратите внимание. 8 декабря в столице происходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Таким образом, графики стабилизационных отключений пока не действуют.