Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что 8 декабря энергетикам удалось стабилизировать ситуацию. По его словам, в ближайшее время в Одессе вернутся к плановым графикам подачи электроэнергии.

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Говорить о плановых отключениях рано

Тимошенко рассказала, что 8 декабря ночью специалисты нашли способ переподключить Одессу и Одесский район к сети. Кроме того, решен вопрос водоснабжения и водоотвода практически у всех общин Одесской области. Однако работы продолжаются.

В эфире телемарафона Тимошенко рассказал, что по всей Украине продолжаются аварийные отключения после массированного обстрела 5 декабря. Он отметил, что аварийные отключения будут действовать в ближайшие дни и при этом добавил, что делается все, чтобы отключения были плановыми.

В то же время заместитель руководителя ОП подчеркнул, что говорить о плановых отключениях рано, ведь несколько дней назад были обстрелы энергетических объектов Украины.

Поехавший в Одессу Тимошенко заявил, что посмотрел подстанции, подвергшиеся обстрелам. Он подчеркнул, что они фактически уничтожены.

Вместе с тем Тимощенко подчеркнул, что практически по всей Одессе есть электричество для бытовых потребителей.

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