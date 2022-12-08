Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что 8 декабря энергетикам удалось стабилизировать ситуацию. По его словам, в ближайшее время в Одессе вернутся к плановым графикам подачи электроэнергии.
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Говорить о плановых отключениях рано
Тимошенко рассказала, что 8 декабря ночью специалисты нашли способ переподключить Одессу и Одесский район к сети. Кроме того, решен вопрос водоснабжения и водоотвода практически у всех общин Одесской области. Однако работы продолжаются.
В эфире телемарафона Тимошенко рассказал, что по всей Украине продолжаются аварийные отключения после массированного обстрела 5 декабря. Он отметил, что аварийные отключения будут действовать в ближайшие дни и при этом добавил, что делается все, чтобы отключения были плановыми.
В то же время заместитель руководителя ОП подчеркнул, что говорить о плановых отключениях рано, ведь несколько дней назад были обстрелы энергетических объектов Украины.
Поехавший в Одессу Тимошенко заявил, что посмотрел подстанции, подвергшиеся обстрелам. Он подчеркнул, что они фактически уничтожены.
Вместе с тем Тимощенко подчеркнул, что практически по всей Одессе есть электричество для бытовых потребителей.
Что известно о массированной атаке России
- В понедельник, 5 декабря, Россия в восьмой раз нанесла массированный ракетный удар по энергосистеме Украины. В ОП сообщили, что существенно пострадали Киевщина, Одесщина, Виннитчина и другие регионы.
- Защитникам Украины удалось сбить более 60 ракет. При этом страна-террористка запустила по территории нашего государства более 70 ракет стоимостью 400 – 500 миллионов долларов.
- 6 декабря в Укрэнерго заявили, что на восстановление объемов производства электроэнергии до уровня, который был до ракетной атаки 5 декабря, потребуется еще несколько суток. Восстановление электроэнергии усложняет погода.