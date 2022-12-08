По данным Укрэнерго, после массированных ракетных обстрелов в энергосистеме до сих пор наблюдается дефицит энергомощностей. Для всех облэнерго введены лимиты потребления электроэнергии, из-за превышения которых в ряде регионов действуют аварийные отключения.
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Где ввели аварийные отключения
Погодные условия также влияют на ситуацию с электроснабжением, в частности на Западе Украины, дождь со снегом и сильные порывы ветра приводят к обледенению проводов и их повреждение.
Несмотря на эти трудности, самая тяжелая ситуация на Востоке, где сразу несколько районов пострадали от огня вражеской артиллерии.
Сейчас самая сложная ситуация сохраняется в восточном регионе – вечером враг снова подверг массированному артиллерийскому обстрелу несколько районов. Там, где разрешается ситуация, проводится обследование состояния электросетей. После получения допуска от военных будут начаты ремонтные работы,
– сообщили в Укрэнерго.
По сообщениям облэнерго, аварийные отключения действуют на территории:
- Киева и Киевской области;
- Днепропетровской области;
- Одесской области;
- Кировоградской области;
- Запорожской области;
- Харьковской области;
В других регионах есть вероятность применения аварийных отключений, и пока используются усиленные графики почасовых отключений, например, отключают сразу 2 группы по графикам почасовых отключений. Если это не поможет, облэнерго могут вводить аварийные отключения.