По данным Укрэнерго, после массированных ракетных обстрелов в энергосистеме до сих пор наблюдается дефицит энергомощностей. Для всех облэнерго введены лимиты потребления электроэнергии, из-за превышения которых в ряде регионов действуют аварийные отключения.

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Где ввели аварийные отключения

Погодные условия также влияют на ситуацию с электроснабжением, в частности на Западе Украины, дождь со снегом и сильные порывы ветра приводят к обледенению проводов и их повреждение.

Несмотря на эти трудности, самая тяжелая ситуация на Востоке, где сразу несколько районов пострадали от огня вражеской артиллерии.

Сейчас самая сложная ситуация сохраняется в восточном регионе – вечером враг снова подверг массированному артиллерийскому обстрелу несколько районов. Там, где разрешается ситуация, проводится обследование состояния электросетей. После получения допуска от военных будут начаты ремонтные работы,

– сообщили в Укрэнерго.

По сообщениям облэнерго, аварийные отключения действуют на территории:

Киева и Киевской области;

Днепропетровской области;

Одесской области;

Кировоградской области;

Запорожской области;

Харьковской области;

В других регионах есть вероятность применения аварийных отключений, и пока используются усиленные графики почасовых отключений, например, отключают сразу 2 группы по графикам почасовых отключений. Если это не поможет, облэнерго могут вводить аварийные отключения.

Обратите внимание! С октября россияне, из-за отсутствия успехов на фронте и серьезных поражений, начали массированный ракетный террор против гражданского населения, атакуя объекты энергосистемы Украины, что привело к внедрению почасовых и аварийных отключений, ведь энергетики работают над восстановлением поврежденных объектов и делают все для стабилизации энергосистемы