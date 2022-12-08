За даними Укренерго, після масованих ракетних обстрілів в енергосистемі досі спостерігається дефіцит енергопотужностей. Для всіх обленерго введені ліміти споживання електроенергії, через перевищення яких у низці регіонів діють аварійні відключення.
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Де ввели аварійні відключення
Погодні умови також впливають на ситуацію з електропостачанням, зокрема на Заході України дощ зі снігом та сильні пориви вітру спричиняють обледеніння проводів та їх пошкодження.
Попри ці труднощі, найважчою ситуація є на Сході, де одразу кілька районів постраждали від вогню ворожої артилерії.
Наразі найскладніша ситуація зберігається в східному регіоні – ввечері ворог знову піддав масованому артилерійському обстрілу кілька районів. Там, де дозволяє ситуація, проводиться обстеження стану електромереж. Після отримання допуску від військових будуть розпочаті ремонтні роботи,
– повідомили в Укренерго.
За повідомленнями обленерго, аварійні відключення діють на території:
- Києва та Київської області;
- Дніпропетровської області;
- Одеської області;
- Кіровоградської області;
- Запорізької області;
- Харківської області.
В інших регіонах є ймовірність застосування аварійних відключень, та поки що використовуються посилені графіки погодинних відключень, наприклад, відключають одразу 2 групи за графіками погодинних відключень. Якщо це не допоможе, тоді обленерго можуть вводити аварійні відключення.