Ночью Одесса будет со светом
Сложная ситуация и в Одесской области. Впрочем, глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что уже сегодня ночью в Одессе у всех появится свет.
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В ДТЭК и Укрэнерго появилась возможность переподключить схему питания, чтобы уже этой ночью обеспечить электроэнергией всех потребителей города Одесса и Одесского района,
– заявил Марченко.
В своем видеообращении он добавил, что свет не будут выключаться в течение суток, чтобы прогреть город.
ДТЭК возобновляет электроснабжение
Кроме того, спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук также опубликовал соответствующее видео в своем телеграмм-канале.
В нем один из работников ДТЭК подчеркивает, что дела на энергетическом фронте по состоянию на данный момент сложны, но они работают и возобновляют линии электропередач, чтобы вернуть свет ко всем.
Смотрите видео:
Отключение света в Украине: последние новости
- В "Укрэнерго" сообщили, что в энергосистеме Украины до сих пор есть дефицит. В регионах, где превышают лимиты потребления электроэнергии, вводят аварийные отключения. В настоящее время идет поэтапное возобновление инфраструктуры после российской ракетной атаки.
- На атомных станциях Украины загружают блоки, отключаемые из-за повреждений электросетей.
- Гендиректор Yasno Сергей Коваленко предупредил, что в режиме отключения света украинцам придется жить до весны 2023 года.
- Кстати, утром 6 декабря секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что после ракетной атаки самые большие проблемы со светом будут в Одесской области.
- На сегодняшний день Укрэнерго анонсировали массовые отключения света, поскольку в энергосистеме ожидают больший дефицит, чем до обстрела 5 декабря.