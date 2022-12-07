Ночью Одесса будет со светом

Сложная ситуация и в Одесской области. Впрочем, глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что уже сегодня ночью в Одессе у всех появится свет.

Читайте также На восстановление пойдут годы: украинцы не скоро смогут обладать электроэнергией, как раньше

В ДТЭК и Укрэнерго появилась возможность переподключить схему питания, чтобы уже этой ночью обеспечить электроэнергией всех потребителей города Одесса и Одесского района,

– заявил Марченко.

В своем видеообращении он добавил, что свет не будут выключаться в течение суток, чтобы прогреть город.

ДТЭК возобновляет электроснабжение

Кроме того, спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук также опубликовал соответствующее видео в своем телеграмм-канале.

В нем один из работников ДТЭК подчеркивает, что дела на энергетическом фронте по состоянию на данный момент сложны, но они работают и возобновляют линии электропередач, чтобы вернуть свет ко всем.

Смотрите видео:

Отключение света в Украине: последние новости