Вночі Одеса буде зі світлом

Складна ситуація й в Одеській області. Втім, голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що вже сьогодні вночі в Одесі у всіх з'явиться світло.

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Наразі у ДТЕК та Укренерго з'явилася можливість перепідключити схему живлення, щоб вже цієї ночі забезпечити електроенергією всіх споживачів міста Одеса та Одеського району,

– заявив Марченко.

У своєму відеозверненні він додав, що світло не вимикатимуть впродовж доби, щоб прогріти місто.

ДТЕК відновлює електропостачання

Крім того, речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук також опублікував відповідне відео у своєму телеграм-каналі.

У ньому один із працівників ДТЕК підкреслює, що справи на енергетичному фронті станом на зараз складні, але вони працюють та відновлюють лінії електропередач, щоб повернути світло до всіх.

Дивіться відео:

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