Вночі Одеса буде зі світлом
Складна ситуація й в Одеській області. Втім, голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що вже сьогодні вночі в Одесі у всіх з'явиться світло.
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Наразі у ДТЕК та Укренерго з'явилася можливість перепідключити схему живлення, щоб вже цієї ночі забезпечити електроенергією всіх споживачів міста Одеса та Одеського району,
– заявив Марченко.
У своєму відеозверненні він додав, що світло не вимикатимуть впродовж доби, щоб прогріти місто.
ДТЕК відновлює електропостачання
Крім того, речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук також опублікував відповідне відео у своєму телеграм-каналі.
У ньому один із працівників ДТЕК підкреслює, що справи на енергетичному фронті станом на зараз складні, але вони працюють та відновлюють лінії електропередач, щоб повернути світло до всіх.
Дивіться відео:
Відключення світла в Україні: останні новини
- В "Укренерго" повідомили, що в енергосистемі України досі є дефіцит. У тих регіонах, де перевищують ліміти споживання електроенергії, вводять аварійні відключення. Наразі триває поетапне відновлення інфраструктури після російської ракетної атаки.
- На атомних станціях України завантажують блоки, які відключали через пошкодження електромереж.
- Гендиректор Yasno Сергій Коваленко попередив, що у режимі відключень світла українцям доведеться жити до весни 2023 року.
- До речі, зранку 6 грудня секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що після ракетної атаки найбільші проблеми зі світлом будуть на Одещині.
- На сьогодні Укренерго анонсували масові відключення світла, оскільки в енергосистемі очікують більший дефіцит, ніж до обстрілу 5 грудня.