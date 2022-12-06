Дефіцит виникає, оскільки під час атаки деякі енергоблоки вимикаються, зокрема, через пошкодження. Тому потрібен час, аби відновити їх роботу. Про це розповів глава "Укренерго" Володимир Кудрицький.

До речі В Укренерго пояснили, скільки часу потрібно, аби відновити енергосистему після атаки 5 грудня

Додаткові відключення світла

Сьогодні та завтра, 7 грудня, в енергосистемі буде більший дефіцит, ніж до обстрілу. Відтак можливі додаткові обсяги обмежень електроенергії. Їх застосовуватимуть до підприємств та побутових споживачів.

Кудрицький зауважив, що під час цієї атаки найбільше постраждала Одеська область. Там відновлюють електромережі.

Світло відключатимуть до весни

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко спрогнозував, що відключення світла триватиме ще не один місяць. Він попередив, що до кінця березня 2023 року українці мають бути готові до регулярних відключень.