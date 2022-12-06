В Укренерго розповіли, як проходить ліквідація наслідків атаки 5 грудня. Скільки часу вона займе, дізнаєтеся далі.

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Після атаки знизилось виробництво електроенергії, тому ввели аварійні знеструмлення

У енергетичній компанії пояснили, що ворог хотів нанести Україні масштабних ушкоджень, атакуючи 5 грудня міста держави. Однак захисники ЗСУ знищили понад 60 ворожих ракет із 70.

Найбільших збитків росіяни задали Київщині та Одещині. Через ураження деяких електростанцій на цих територіях виробництво електроенергії суттєво знизилося.

Тому довелося ввести аварійні знеструмлення. Ремонтні бригади працюють, аби ліквідувати наслідки атаки. Зокрема більшість Одеської області вже має енергопостачання до об'єктів критичної інфраструктури.

На відновлення обсягів виробництва електроенергії до рівня, який був до ракетної атаки 5 грудня, потрібно ще кілька діб. Наразі всім областям доведено ліміти споживання електроенергії,

– написали в Укренерго.

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