Це вже далеко не вперше, коли ворог запускає ракети з Чорного та Каспійського морів, маючи на меті знищити критичну інфраструктуру України. У цьому матеріалі 24 Канал зібрав усе, що відомо про масований обстріл окупантами енергосистеми нашої держави у понеділок, 5 грудня.
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Ситуація в регіонах: як працює ППО
Як зазначив речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат, атак може бути декілька, аби розосередити ракети по всій Україні. Про це він сказав в ефірі національного марафону та ще раз констатував, що головна ціль ворога – об'єкти, які забезпечують українців світлом.
Про вибухи вже повідомляли у таких областях:
- Очільник Полтавської ОВА зазначив, що спрацювали системи протиповітряної оборони. Зокрема, у Кременчуку журналісти "Суспільне" повідомляли про вибухи.
- На Харківщині місцеві чули повторні вибухи, окрім того, за попередньою інформацією, ППО спрацювала на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині, Вінниччині, Черкащині та Запоріжжі.
- Глава Миколаївської ОВА запевнив, що наша авіація здатна творити дива – щонайменше три ракети вже збили над областю станом на 14:20.
Проблеми зі світлом в областях України
ЗМІ зазначають, що уся Сумщина повністю без електропостачання станом на 14:40. Екстрене аварійне відключення влада змушена була застосувати, аби забезпечити стабільну роботу енергетичної системи.
Також відомо, що частина Кривого Рогу без світла, а в один з районів міста уже організували підвезення води. Про це заявив глава військової адміністрації Вілкул. У Житомирі та деяких населених пунктах області частково пропало світло.
Інфоксводоканал написав, що в Одесі знеструмлені всі помпові станції та резервні лінії. Водопостачання відсутнє майже у всіх районах міста.