Голова Львівської ОВА Максим Козицький спростував інформацію деяких телеграм-каналів, які поширили неправдиву інформацію про вибухи на Львівщині. У мережі писали, що нібито у Бориславі, що на південь від Львова, чули вибух.

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"Обстріл" Борислава не підтвердився

Офіційно заявляю: станом на 15:00 це не підтвердилося. В області тихо. Залишайтеся в укриттях, бо загроза ще триває,

– написав Козицький.

Зверніть увагу. На території Україні в обід 5 грудня оголосили масштабну повітряну тривогу. В Офісі Президента України закликали українців не ігнорувати сигнали тривоги через атаку Росії.

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