Голова Львівської ОВА Максим Козицький спростував інформацію деяких телеграм-каналів, які поширили неправдиву інформацію про вибухи на Львівщині. У мережі писали, що нібито у Бориславі, що на південь від Львова, чули вибух.
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"Обстріл" Борислава не підтвердився
Офіційно заявляю: станом на 15:00 це не підтвердилося. В області тихо. Залишайтеся в укриттях, бо загроза ще триває,
– написав Козицький.
Що відбувається під час тривоги в Україні
- Глава Одеської ОВА Максим Марченко повідомляв, що Росія вже здійснила запуск ракет. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім теж інформував, що в повітрі є крилаті ракети. Крім того, Кім попередив про другу хвилю запуску ракет.
- Речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат повідомив, що атак може бути декілька, аби "розосередити ракети по всій Україні" та заплутати наші системи протиповітряної оборони.
- Про ракетну загрозу попередили жителів Київської області. В Київській ОВА заявили, що на область летять ракети й працює ППО.
- Один з перших ударів Росії зафіксували в Запорізькій області. Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок удару загинуло 2 людей і стільки ж отримали поранення. Серед постраждалих 1-річна дитина.
- На тлі масованої атаки в декількох регіонах України виникли проблеми з електроенергією. Також перебої зі світлом у сусідній Молдові, яка вкотре страждає від ракетних ударів Росії по Україні.