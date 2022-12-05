До українців звернувся керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та його заступник Кирило Тимошенко. Єрмак у соцмережах написав не ігнорувати повітряну тривогу та додав, що "відіб'ємося".
До теми У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: є загроза ракетних ударів
Росія здійснила пуски ракет
Кирило Тимошенко теж закликав не нехтувати безпекою та перейти в укриття під час повітряної тривоги.
Глава Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що Росія вже здійснила запуск ракет.
Прошу мешканців області не ігнорувати повітряну тривогу та негайно пройти в укриття,
– написав Марченко.
Очільник Миколаївської ОВА повідомив, що в повітрі є крилаті ракети.
У ДСНС закликали зберігати інформаційну тишу
У ДСНС теж закликали не нехтувати сигналом "Повітряна тривога" й перебувати в укриттях.
"Зберігайте інформаційну тишу! Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України", – йдеться у повідомленні.
Що відомо про ракетну загрозу
- Попередній масований ракетний удар по Україні Росія завдала 23 листопада, внаслідок чого серйозно постраждала енергетична інфраструктура. Після цього президент Володимир Зеленський попередив українців, що Росія готує нові атаки.
- У понеділок, 5 грудня, російські терористи підняли у повітря 14 літаків ТУ-95. Також Військово-морські сили Збройних Сил України розповіли, що окупанти тримають в Чорному морі 24 ракет типу "Калібр".
- У ЗСУ попереджали, що Росія може знову масовано атакувати Україну. Повідомлялося, що імовірність масованого удару дуже висока.