Людей закликали зберігати спокій. Про підняття літаків повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Росіяни підняли свої бомбардувальники

14 пеТУхів-95 у повітрі (я так розумію на 6 – 8 менше, ніж планували)… Ну що ж, подивимося. Зберігаємо спокій,

– закликав Кім.

Варто зауважити, що 2 грудня в Україні була подібна ситуація. Тоді росіяни також підняли у небо авіацію, а також вивели у Чорне море ракетоносії.

Тоді про це також писав Віталій Кім, який зауважував, що росіяни намагаються здійснити "жалюгідні спроби продемонструвати, що у них усе добре".

Адже на ракетоносіях у Чорному морі тоді було тільки 12 ракет типу "Калібр". Тоді, за даними журналіста Андрія Цаплієнка, з Севастополя у акваторію Чорного моря вийшли:

ракетний катер "Молнія";

фрегат "Адмірал Ессен" з 8 "Калібрами";

малий протичовновий корабель проєкту 1124;

підводний човен проєкту 636.3;

великий десантний корабель проєкту 1171 "Орськ";

великий десантний корабель проєкту 775.

Тобто росіяни вивели багато кораблів, хоч і не мали багато ракет. Проте, як відомо, під час самих атак ракетоносії можуть виводити у море, а потім знову відправляти на базу.