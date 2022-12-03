Як сказав секретар РНБО Олексій Данілов, у випадку 3 – 4 обстрілів мовиться саме про великі, масовані удари.
Важливо Головна ціль для ракет Путіна – зовсім не трансформатори
Він зазначив, що Україна знає кількість ракет, що є у розпорядженні Кремля.
Після 24 лютого вона (кількість ракет – 24 канал) з кожним днем зменшувалася, а не збільшувалася. Очевидно, у них з цим є проблеми і тому зараз Росія по всьому світу шукає, хто б міг поставити їм додаткові ракети для нападу на нашу країну,
– розповів секретар РНБО.
Зокрема Кремль вів перемовини з Іраном, але Україна не може підтвердити, що іранські ракети вже є на території Росії. Натомість ЗСУ активно працюють над тим, аби російської зброї ставало все менше і менше.
"Цей важкий, складний період в житті нам всім просто треба пережити. Як і пережити складну зиму, яка нас з вами чекає", – підсумував Данілов.
Чому Росія витримує паузу між ракетними ударами
Додамо, що від минулої масованої атаки Росії пройшло вже понад тиждень, тож українці в очікуванні нового ракетного удару. Військовий експерт та офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін припустив, що на таку перерву вплинуло кілька факторів:
- По-перше, на його думку, за кілька днів в Україні почнеться холод – температура опуститься до мінус 7 і буде триматися кілька днів. Тобто ворог захоче вдарити по нашій енергетичній інфраструктурі, коли буде холодніше.
- По-друге, ніхто точно не знає, як в Росії створюється "банк цілей". Адже удари завдаються по заздалегідь обраних цілях. Є певна інформація, що в росіян з цим великі проблеми, тому, можливо, вони намагаються дізнатися, що Україна відремонтувала та куди підтягнула генератори тощо.