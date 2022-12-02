Війна за кострубатим підручником
Не треба ніяких розвідувальних даних, інсайдів чи навіть таємного знання, яким володіє кума вашого двоюрідного брата, сестра якої працює поваром в СБУ. Стріляли – ну ми ж казали. Не стріляли – ну, ми також не казали, що точно будуть стріляти.
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Питання в тому, чи буде Росія послідовною у своїй стратегії й буде ганьбитися до кінця. Чи визнає, що стратегія не працює і треба все ж таки зберегти деякі ракети на майбутнє. Бо стріляють вони не просто так, не тому що істерика. А тому що такий метод. Так прописали.
Росія продовжує воювати за підручником. Проблема в тому, що це російський підручник, який писали росіяни і перевіряли росіяни, і те, що там написано, може не працювати. Але ж якісь люди старалися. Писали. То треба виконувати.
Що вони роблять зараз? Британська розвідка розкопала і розклала по поличках. Ну, як розкопала. Знайшла підручник для молодших і середніх генералів. Джеймс Бонд добре попрацював.
У підручнику написано, що якщо щось пішло не так, треба застосувати SODCIT. Це концепція стратегічної операції зі знищення критично важливих цілей. Метою концепції є "створення умов для протидії загрозам і недопущення агресії, а в разі початку військових дій – завдання супротивнику (коаліції) шкоди, під час якої вони відмовилися б від продовження (ескалації) на вигідних для Росії умовах".
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Все, як за підручником. Тільки от біда в тому, що цей суперпідступний план такий підступний, що всім зрозумілий. І що ця стратегія ніколи не працювала. Ні в росіян, ні в американців, ні навіть у Гітлера. І вона така відверта і зухвала, що хоч і створює проблеми й бісить, призводить до нервових зривів, але не є ефективною, бо викликає у суспільства інше бажання. Українське суспільство ще більше вимагає від українською влади прискорення ескалації та надання ще більшого тягла й звільнення української території.
То будуть чи не будуть? А ніхто не знає. Просто треба бути готовим, що вони можуть це зробити. А якщо не зроблять, то можна радіти. А якщо зроблять, то тримати психологічний стрій і показувати дулю Путіну і його стратегії терору. Бо він стріляє навіть не по трансформаторах. Він стріляє по наших мізках. Там головна ціль, яку прописали у геніальній стратегії геніальних стратегів "другої армії світу".
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