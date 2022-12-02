Война по корявому учебнику

Не нужно никаких разведывательных данных, инсайдов или даже тайного знания, которым владеет кума вашего двоюродного брата, сестра которой работает поваром в СБУ. Стреляли – ну мы же говорили. Не стреляли – ну, мы тоже не говорили, что точно будут стрелять.

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Вопрос в том, будет ли Россия последовательна в своей стратегии и будет ли позориться до конца. Признает ли, что стратегия не работает и нужно все же сохранить некоторые ракеты на будущее. Ибо стреляют они не просто так, не потому что истерика. А потому что таков метод. Так прописали.

Россия продолжает воевать по учебнику. Проблема в том, что это российский учебник, который писали россияне и проверяли россияне, и то, что там написано, может не работать. Но ведь какие-то люди старались. Писали. Так нужно выполнять.

Что они делают сейчас? Британская разведка раскопала и разложила по полочкам. Ну, как раскопала. Нашла учебник для младших и средних генералов. Джеймс Бонд хорошо поработал.

В учебнике написано, что если что-то пошло не так, нужно применить SODCIT. Это концепция стратегической операции по уничтожению критически важных целей. Целью концепции является "создание условий для противодействия угрозам и недопущению агрессии, а в случае начала военных действий – нанесение противнику (коалиции) вреда, во время которого они отказались бы от продолжения (эскалации) на выгодных для России условиях".

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Обратный эффект

То есть Россия признала, что ВСУ на поле боя, прямо скажем, эскалируют. То есть дают российской армии люлей. И противодействовать этому россияне не могут. Поэтому стараются бить по инфраструктуре. Чтобы создать психологическое давление. И вынудить украинский народ потребовать от украинской власти перестать эскалировать и остановиться в освобождении украинской территории.

Все, как по учебнику. Только вот беда в том, что этот суперковарный план так коварен, что всем понятен. И что эта стратегия никогда не работала. Ни у россиян, ни у американцев, ни даже у Гитлера. И она такая откровенная и дерзкая, что хоть и создает проблемы и бесит, приводит к нервным срывам, но не эффективна, потому что вызывает у общества другое желание. Украинское общество еще больше требует от украинской власти ускорения эскалации и предоставления еще больших люлей и освобождения украинской территории.

Так будут или не будут? А никто не знает. Просто нужно быть готовым, что они могут это сделать. А если не сделают, можно радоваться. А если сделают, то держать психологический строй и показывать кукиш Путину и его стратегии террора. Потому что он стреляет даже не по трансформаторам. Он стреляет по нашим мозгам. Там главная цель, прописанная в гениальной стратегии гениальных стратегов "второй армии мира".

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