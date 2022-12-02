Бахмутська тактика ворога
Українські воїни передали мені свої враження про наші дії та дії противника. А дії противника визначаються новою тактикою – піхотні атаки у темний час.
Важливо Біля Сватового для противника складається драматична ситуація, але радіти ще зарано
1. Застосування цілодобової аеророзвідки, в тому числі зі застосуванням дронів з тепловізорами.
2. Створення штурмових груп піхоти для нічного бою, оснащених нічною оптикою та тепловізійними прицілами, чисельністю в 10 – 20 бойовиків, з кращим рівнем підготовки та більш злагоджених.
3. Створення груп закріплення, чисельністю до 50 бойовиків, які мають заходити на захоплену позицію та закріплюватись на них у випадку успішної атаки штурмової групи.
4. Проведення артилерийської підготовки атаки.
5. Безпосредній вогневий супровід атаки зі застосуванням автоматичних станкових гранатометів, які підтягуються близкьо до бойових порядків.
Радимо Бахмут – це капкан для російських окупантів, з якого не вибратися
6. Застосування:
- спостереження з повітря за нашими позиціями, управління атакою через спостереження з дрону;
- артилерийскі наліти на позиції, намагання "розм'якшити" оборону, вибити важке озброєння;
- застосування протитанкових ракетних комплексів для ураження наших позицій, у тому числі ПТРК "Корнет" з тепловізійним прицілом;
- приховане наближення у темний час штурмових груп до рубежу атаки;
- для збереження бронетехніки від ураження та забезпечення максимальної раптовості бронетехніка не застосовується для безпосередньої підтримки піхоти;
- щільний обстріл позицій з АГСів;
- під час обстрілу штурмова група зближується з нашими позиціями і намагається увірватися в окопи разом з останніми вибухами ВОГів з АГС;
- значна увага приділяється налагодженню взаємодії між штурмовими групами та АГСами безпосереднього вогневого супроводу атаки;
- підхід на захоплену позицію групи закріплення, яка одразу посилено заривається в землю;
- бронетехніка прямує на відстані для вогневої підтримки з дистанції, намагаючись не підставлятись під наші протитанкові ракетні комплекси;
- у випадку невдалої атаки росіяни піддають позицію артилерийському обстрілу;
- денні та нічні атаки можуть чергуватися на одному напрямку.
7. Мета противника – зменшити втрати та досягнути раптовості, щоб використати ймовірну відсутність нічної аеророзвідки, нестачу нічної оптики та тепловізорів у наших бійців. Ворог намагається зменшити великі втрати піхоти й не допустити зриву висування штурмових груп на рубежі зосередження.
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8. Ключовим елементом російських дій є дрони, через які відбувається увесь цикл бойового управління.
9. Бронетехніка та артилерія перестали бути засобом прориву у російській тактиці, як це було у попередніх стадіях війни.
10. Цілодобові піхотні атаки малих груп піхоти стають ефективним засобом протискання та захоплення окремих позицій там, де є проблеми в організації оборони, розвідки, зв'язку, нічного бою, індивідуальної тактичної та вогневої підготовки наших бійців та підрозділів.
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