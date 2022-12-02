Бахмутська тактика ворога

Українські воїни передали мені свої враження про наші дії та дії противника. А дії противника визначаються новою тактикою – піхотні атаки у темний час.

Важливо Біля Сватового для противника складається драматична ситуація, але радіти ще зарано

1. Застосування цілодобової аеророзвідки, в тому числі зі застосуванням дронів з тепловізорами.

2. Створення штурмових груп піхоти для нічного бою, оснащених нічною оптикою та тепловізійними прицілами, чисельністю в 10 – 20 бойовиків, з кращим рівнем підготовки та більш злагоджених.

3. Створення груп закріплення, чисельністю до 50 бойовиків, які мають заходити на захоплену позицію та закріплюватись на них у випадку успішної атаки штурмової групи.

4. Проведення артилерийської підготовки атаки.

5. Безпосредній вогневий супровід атаки зі застосуванням автоматичних станкових гранатометів, які підтягуються близкьо до бойових порядків.

Малий калібр АГС дозволяє піхоті противника близько притискатись до розривів. Противник намагається налагодити максимально щільну взаємодію з піхотою.

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6. Застосування:

спостереження з повітря за нашими позиціями, управління атакою через спостереження з дрону;

артилерийскі наліти на позиції, намагання "розм'якшити" оборону, вибити важке озброєння;

застосування протитанкових ракетних комплексів для ураження наших позицій, у тому числі ПТРК "Корнет" з тепловізійним прицілом;

приховане наближення у темний час штурмових груп до рубежу атаки;

для збереження бронетехніки від ураження та забезпечення максимальної раптовості бронетехніка не застосовується для безпосередньої підтримки піхоти;

щільний обстріл позицій з АГСів;

під час обстрілу штурмова група зближується з нашими позиціями і намагається увірватися в окопи разом з останніми вибухами ВОГів з АГС;

значна увага приділяється налагодженню взаємодії між штурмовими групами та АГСами безпосереднього вогневого супроводу атаки;

підхід на захоплену позицію групи закріплення, яка одразу посилено заривається в землю;

бронетехніка прямує на відстані для вогневої підтримки з дистанції, намагаючись не підставлятись під наші протитанкові ракетні комплекси;

у випадку невдалої атаки росіяни піддають позицію артилерийському обстрілу;

денні та нічні атаки можуть чергуватися на одному напрямку.

7. Мета противника – зменшити втрати та досягнути раптовості, щоб використати ймовірну відсутність нічної аеророзвідки, нестачу нічної оптики та тепловізорів у наших бійців. Ворог намагається зменшити великі втрати піхоти й не допустити зриву висування штурмових груп на рубежі зосередження.

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8. Ключовим елементом російських дій є дрони, через які відбувається увесь цикл бойового управління.

9. Бронетехніка та артилерія перестали бути засобом прориву у російській тактиці, як це було у попередніх стадіях війни.

Основне навантаження зараз лягає на піхоту, яка має діяти самостійно. Тому застосування тактики нічних дій хоч і не призводить до зменшення російських втрат, але дозволяє домогтися результатів там, де раніше значний час денні атаки до успіху не призводили.

10. Цілодобові піхотні атаки малих груп піхоти стають ефективним засобом протискання та захоплення окремих позицій там, де є проблеми в організації оборони, розвідки, зв'язку, нічного бою, індивідуальної тактичної та вогневої підготовки наших бійців та підрозділів.

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