Кремлівська зозуля злічила дні Лукашенка

За вказівкою Путіна, відданою після повернення із саміту ОДКБ, російська військова розвідка може спробувати пропрацювати сценарій або із замахом на президента Білорусі Олександра Лукашенка (самопроголошеного – 24 канал), або його імітацією.

Радимо Не капітуляція: Путін визначив собі нову ціль війни з українцями

Мета – залякати його та змусити віддати наказ військам про пряму участь у війні в Україні разом із російськими військами, повідомляють джерела.

Штаб ГРУ Росії проробляє сценарій, який передбачає вбивство Лукашенка в ході операції, внаслідок чого його обов'язки будуть покладені на чинного генсека ОДКБ Станіслава Зася, який повністю лояльний до Росії і перебуває під контролем її розвідки.

Головне Математика війни – на нашу користь: що не так із гучною заявою Урсули фон дер Ляєн

Заїжджений сценарій

В обох сценаріях, чи це невдалий чи успішний замах на Лукашенка, будуть представлені сфабриковані "докази" "причетності України та Польщі під керівництвом розвідки НАТО", що дасть формальний привід для участі білоруських військ у бойових діях на території України.

Слід також нагадати, що, за даними ГУР Міноборони України, в Білорусі зараз не зафіксовано концентрацію військ або активність, що свідчить про підготовку до наступу.

Важливо – цікава деталь загадкової смерті очільника білоруського МЗС Макея: дивіться відео