Цифри з полів битв

В супротивника це співвідношення 1/3, бо нема ні такмеду, ні волонтерів, ні людського ставлення чи менеджменту. Тупо пох: "Здох Максим і х**й з ним!".

Радимо Не капітуляція: Путін визначив собі нову ціль війни з українцями

Коротше кажучи, якщо вірити (але не факт, що варто) пані Урсулі, у нас – 10 – 20 тисяч загиблих і десь 80 000 поранених. У росіян майже 100 тисяч загиблих і десь 200 – 300 тисяч поранених.

Тобто безповоротні втрати – десь 1/7, що схоже на правду. Хоча і 1000 російських солдатів не вартує одного нашого. Але така математика війни. І вона дуже на нашу користь, скільки б хто не хайпував.

Не пропустіть Не лише Божий суд: як РПЦ відповідатиме за геноцид проти української нації

Резонансна заява фон дер Ляєн та її спростування

В одномк з останніх виступів президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна нібито втратила 100 тисяч військових і 20 тисяч цивільних від початку повномасштабної війни з Росією.

Згодом відео з відповідною заявою зникло з її офіційного твітеру, оскільки під ним спалахнула бурхлива дискусія з приводу необґрунтованості таких цифр.

Після цього комунікаційниця Єврокомісії уточнила, що озвучені фон дер Ляєн цифри щодо військових включали також і поранених захисників.

На заяву відреагували у Президента України Володимира Зеленського. Так, його речник Сергій Нікіфоров зауважив, що у глави держави не знають, де президентка Єврокомісії взяла оприлюднені цифри.

Також він уточнив, що подібну інформацію можуть озвучувати лише президент, головнокомандувач ЗСУ або міністр оборони.

До теми – у Єврокомісії потрапили в незручну ситуацію через хибні дані про втрати України на війні: дивіться відео