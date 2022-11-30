Цифри з полів битв
В супротивника це співвідношення 1/3, бо нема ні такмеду, ні волонтерів, ні людського ставлення чи менеджменту. Тупо пох: "Здох Максим і х**й з ним!".
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Тобто безповоротні втрати – десь 1/7, що схоже на правду. Хоча і 1000 російських солдатів не вартує одного нашого. Але така математика війни. І вона дуже на нашу користь, скільки б хто не хайпував.
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Резонансна заява фон дер Ляєн та її спростування
- В одномк з останніх виступів президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна нібито втратила 100 тисяч військових і 20 тисяч цивільних від початку повномасштабної війни з Росією.
- Згодом відео з відповідною заявою зникло з її офіційного твітеру, оскільки під ним спалахнула бурхлива дискусія з приводу необґрунтованості таких цифр.
- Після цього комунікаційниця Єврокомісії уточнила, що озвучені фон дер Ляєн цифри щодо військових включали також і поранених захисників.
- На заяву відреагували у Президента України Володимира Зеленського. Так, його речник Сергій Нікіфоров зауважив, що у глави держави не знають, де президентка Єврокомісії взяла оприлюднені цифри.
- Також він уточнив, що подібну інформацію можуть озвучувати лише президент, головнокомандувач ЗСУ або міністр оборони.
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