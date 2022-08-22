Головнокомандувач ЗСУ, якого називають першим отаманом України, під час форуму "Захисники. Перекличка" заявив, що українські малюки зовсім ні в чому не винні. Однак вони народилися саме у цей час та саме тут. Ці діти потребують захисту, інформує 24 канал.

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Вони справді нічого не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту і біля Соледара, Бахмута, Великої Новосілки, і тут, бо їхній батько пішов на фронт і, можливо, входить до тих майже 9 тисяч героїв, які загинули,

– заявив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що діти мають рости у захисті, абсолютній безпеці та відчутті, що майбутнє – обов'язково є. Це – завдання для усіх українців.

Залужний заявив, що жінки та матері, які благають про допомогу під завалами власної оселі, у яку влучила ракета – також учасниці війни. Вони теж потребують допомоги, яку їм міг би надати їхній чоловік, син або донька – однак вони у складі мільйона героїв ЗСУ, захищають рідну землю, аби ніколи не повторилася Буча чи Гостомель.

Війна – найстрашніше, що може бути для держави

Залужний зауважив, що війна – це, мабуть, найстрашніше та найскладніше, що може бути для держави, а також – для людей, які у ній живуть. Війна – це смерть, сльози, покалічені та знівечені людські долі.

Зеленський нагородив українців-героїв відзнакою "Національна легенда України"

Володимир Зеленський 21 серпня нагородив українців-героїв відзнакою "Національна легенда України". Президент наголосив, що державу, яка цінує своїх людей, – неможливо знищити. Бо її народ стоїть за неї горою.

Нагороду президент вручив героям, які рятували українців від російських загарбників. Зокрема: вивозили людей з гарячих точок під обстрілами, робили операції в окупованій Бучі та допомагають ЗСУ.

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