Стратегічний талант Валерія Залужного не лише надихнув українців, а й шокував Пентагон. Головнокомандувачу вдалося не лише поламати плани ворога, а й вибудувати максимально ефективну оборону України від російських окупантів.
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Залужний – перший український отаман
Польська Gazeta Wyborcza присвятила Валерію Залужному цілий матеріал. Головнокомандувач ЗСУ опинився на першій шпальті, а журналісти вважають його першим отаманом України. Воно й не дивно, адже Валерій Залежний зумів зробити неможливе та продовжує писати історію перемоги України над російськими окупантами.
Залужний – на першій шпальті Gazeta Wyborcza / Фото з фейсбуку Лариси Сарган
Війна росії з Україною: останні новини
- російські окупанти здійснили черговий обстріл Миколаєва. Відомо, що одна з ракет розірвалася просто у дворі будинку.
- Ворог після успішних ударів ЗСУ намагається втекти з правого берега Дніпра. Є ймовірність, що окупанти посунуть до Мелітополя.
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