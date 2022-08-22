Зеленський зауважив, що за таку державу її громадяни – герої – стоятимуть горою та захищатимуть. Президент наголосив: таких людей в Україні від проголошення незалежності було чимало. Однак з початком повномасштабного вторгнення росії стало ще більше.

Зауважте Мерзенним судилищем над захисниками України росія відріже себе від переговорів, – Зеленський

Пишаємося кожним і кожною. І кожного й кожну уособлюють цьогорічні лауреати премії "Національна легенда України",

– заявив Зеленський.

Кого нагородив Зеленський – історії героїв

Лауреатами стали українські герої, які рятували людей від російських загарбників.

Анатолій Бабічев – провідник. Упродовж 9 днів його потяг рятував людей із Костянтинівки, Харкова, Краматорська та Лимана. Зеленський повідомив, що у цьому ж потязі працювала дружина Бабічева – Наталія. Коли окупанти відкрили вогонь та обстріляли потяг, жінка загинула. Переживши особисту трагедію, Анатолій повернувся до служби та продовжив рятувати людей.

Ігор Івасиков – пожежник. Завдяки діям героя, з-під завалів будівлі Миколаївської ОДА вдалося врятувати 17 людей.

Ольга й Анатолій Свист – подружжя лікарів. Коли вони опинилися у Бучі, то не змогли залишити місто. Упродовж двох тижнів під постійними обстрілами герої рятували важкопоранених дітей. Зокрема, без належного обладнання робили надскладні операції.

Ганна Бут – викладачка з Мелітополя. Попри те, що її місто тимчасово окуповане, Бут виховує своїх учнів патріотами. Зеленський зауважив, що відео, на якому викладачка, загорнувшись у прапор України, вимагає від міжнародної спільноти рішучіших дій, побачили мільйони людей. Усі вони почули: Мелітополь – це Україна.

Тата Кеплер – волонтерка, яка упродовж 8 років допомагає ЗСУ. Президент зауважив, що неможливо перерахувати, скільки за цей час вдалося знайти та доправити українським героям аптечок, медичних рюкзаків, турнікетів, бронежилетів та іншого спорядження.

Андрій Шевченко – спортсмен, амбасадор платформи UNITED24, переможець Ліги чемпіонів, володар "Золотого м'яча". Зеленський наголосив, що ці його титули не лише прославили спортсмена на весь світ, але й допомагають гуртувати світ задля підтримки й допомоги Україні.

Зауважте! Зеленський нагородив посмертно Анатолія Солов'яненка за вагомий творчий доробок, а також – зміцнення культурної слави України.

Зеленський нагородив українців-героїв: дивіться відео

Українці – впевнені та об'єднані

Під час вечірнього звернення у ніч на 22 серпня Зеленський зауважив, що незалежність України ніхто й ніколи не зможе зламати або відібрати. Українці це знають, відчувають та не сумніваються, що дійдуть до перемоги. Зеленський наголосив: український народ – впевнений у собі та об'єднаний.

Важливо побачити – звернення Зеленського у ніч на 22 серпня: відео