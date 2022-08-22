Зеленский отметил, что за такое государство его граждане – герои – будут стоять горой, будут защищать его. Президент подчеркнул, что таких людей в Украине со времен провозглашения независимости было немало. Однако с началом полномасштабного вторжения россии стало еще больше.

Заметьте Мерзким судилищем над защитниками Украины россия отрежет себя от переговоров, – Зеленский

Гордимся каждым и каждой. И каждого и каждую олицетворяют лауреаты нынешней премии "Национальная легенда Украины",

– заявил Зеленский.

Кого наградил Зеленский – истории героев

Лауреатами стали украинские герои, спасавшие людей от российских захватчиков.

Анатолий Бабичев – проводник. В течение 9 дней его поезд спасал людей из Константиновки, Харькова, Краматорска и Лимана. Зеленский сообщил, что в этом же поезде работала жена Бабичева – Наталья. Когда оккупанты открыли огонь и обстреляли поезд, женщина погибла. Пережив личную трагедию, Анатолий вернулся к службе и продолжил спасать людей.

Игорь Ивасиков – пожарный. Благодаря действиям героя из-под завалов здания Николаевской ОГА удалось спасти 17 человек.

Ольга и Анатолий Свист – врачи. Когда они оказались в Буче, то не смогли покинуть город. В течение двух недель под постоянными обстрелами герои спасали тяжелораненых детей. В частности, без должного оборудования делали сверхсложные операции.

Анна Бут – преподавательница из Мелитополя. Несмотря на то, что город временно оккупирован, Бут воспитывает своих учеников патриотами. Зеленский отметил, что видео, на котором преподавательница, завернувшись во флаг Украины, требует от международного сообщества более решительных действий, увидели миллионы людей. Все они услышали: Мелитополь – это Украина.

Тата Кеплер – волонтер, которая на протяжении 8 лет помогает ВСУ. Президент отметил, что невозможно перечислить, сколько за это время удалось найти и доставить украинским героям аптечек, медицинских рюкзаков, турникетов, бронежилетов и прочего снаряжения.

Андрей Шевченко – спортсмен, посол платформы UNITED24, победитель Лиги чемпионов, обладатель "Золотого мяча". Зеленский подчеркнул, что эти его титулы не только прославили спортсмена на весь мир, но и помогают сплачивать мир для поддержки и помощи Украине.

Обратите внимание! Зеленский наградил посмертно Анатолия Соловьяненко за творческое наследие, а также – укрепление культурной славы Украины.

Зеленский наградил украинцев-героев: смотрите видео

Украинцы – объединены

Во время вечернего обращения в ночь на 22 августа Зеленский заметил, что независимость Украины никто и никогда не сможет сломать или отобрать. Украинцы это знают, чувствуют и не сомневаются, что дойдут до победы. Зеленский подчеркнул: украинский народ – уверен в себе и объединен.

Важно посмотреть – обращение Зеленского в ночь на 22 августа: видео