Насильницька передача дітей у російські родини як геноцид проти української нації
Діяння держави-агресорки, спрямовані на привласнення українських дітей, насильницьку зміну їхньої ідентичності та перетворення на ворогів України, які реалізуються в межах політики незаконних усиновлень, відповідно до статті 2 (е) Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, є геноцидом.
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Російська православна церква як активний учасник насильницької передачі
У 2022 році синодальний відділ з церковної благодійності та соціального служіння РПЦ виступив з пропозицією вжити комплекс заходів для реформування церковної опіки над дітьми-сиротами. Як результат – комісія з церковних притулків та питань церковної опіки про дітей була перетворена на центр з питань сімейного влаштування дітей і церковної опіки про дітей. Завданнями центру є сприяння передачі дітей до родин, взаємодія з прийомними сім'ями та профільними державними органами, створення церковних шкіл прийомних батьків.
На практиці парафії РПЦ працюють на два фронти: з одного боку – промиваючи мізки вірянам, заохочуючи їх незаконно всиновлювати депортованих українських дітей, позиціонуючи такі діяння як благі та богоугодні; з іншого боку – РПЦ комунікує безпосередньо з дітьми, навертаючи їх на праведну путь російського православ'я.
У прийомних сім'ях вкорінення вірності традиціям християнства в спотвореному тлумаченні РПЦ є першочерговим завданням. За свідченнями російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової, її незаконно всиновлений син Філіп, депортований у липні 2022 року з міста Маріуполь, хоча й не був знайомий з традиціями російського православ'я раніше, поволі інтегрується до парафії. Вагома роль у цьому процесі належить чоловіку омбудсменки, який за період її діяльності зробив справжній кар'єрний ривок – від священика-фрілансера до пастора при храмі Різдва Пресвятої Богородиці в Крилатському (місто Москва).
Церковний наліт на ідентичність
Роль РПЦ не обмежується винятково насильницькою передачею у російські родини. Влітку 2022 року єпархії здійснювали “особливу” опіку над дітьми з нових окупованих територій. Вони організовували той самий відпочинок у таборах, з якого досі частину вивезених за оригіналами документів дітей не повернули в Україну батькам.
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Зустріч Кіріла з українськими дітьми збігається у часі з незаконними усиновленнями. За свідченнями патріарха, серед неповнолітніх – депортовані не лише з Донбасу, але й з Харківської та Київської областей.
Знання про "православие, самодержавие и русский язык" вкладаються у дитячі голови також через поширення книг. Церковне видавництво "Нікея", яке очолює член Громадської палати РФ Ніколай Брєєв, за підтримки Львової-Бєлової тиражами в десятки тисяч надсилає "правильну" літературу на тимчасово окуповані території. Агентами РПЦ в Україні виступають Харківська, Чернігівська, Вінницька, Львівська та інші єпархії.
Відповідальність РПЦ
Згідно зі статтями 4 та 6 (е) Римського статуту, на основі поданих Верховною Радою України заяв Міжнародний кримінальний суд (МКС) має юрисдикцію розслідувати та притягувати до відповідальності осіб, винних у вчиненні злочину геноциду проти української нації. Однією з таких осіб у контексті насильницької передачі дітей поряд з Марією Львовою-Бєловою є Владімір Гундяєв, глава церковної влади РФ, який керує імплементацією геноцидальної політики окремими єпархіями.
Що стосується відповідальності РПЦ як такої, доречною є її заборона щонайменше в Україні та розгляд можливості визнання її екстремістською в інших державах.
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Як псевдорелігійна організація РПЦ має також відповідати згідно з канонічним правом. Ще 27 липня 2022 року Священний Синод Православної Церкви України звернувся з офіційним листом до Архієпископа Константинополя Варфоломія, прохаючи:
- Засудити доктрину "русского міра" та визнати її єретичною.
- Кваліфікувати дії патріарха Кіріла на канонічній території Олександрійського Патріархату як схизматичні.
- Позбавити Владіміра Гундяєва права посідати Московський патріарший престол.
Невідкладний початок процесу притягнення РПЦ та її вищого керівництва до відповідальності здатне вплинути на сповільнення темпів геноциду проти української нації, зокрема – на скорочення випадків незаконного усиновлення депортованих дітей, адже руйнування репутації та втрата впливу єпархіями на місцях спонукатиме прийомні сім'ї обдумати ще раз трагічні наслідки їхніх діянь.
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