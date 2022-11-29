Армія потенційних окупантів

Нагадаю, що боєздатний потенціал армії Білорусі – це 20 БТГр. Чисельність – приблизно 14 тисяч. Не всі підрозділи мають повну комплектацію, але загалом це умовно боєздатна частина армії Республіки Білорусь.

Цікаве Прігожин вважає Путіна Воландом, а себе – слугою диявола: невідомі факти про ПВК "Вагнера"

Підрозділи цих БТГр розподілені областями Білорусі, а біля кордонів з Україною перебувають змінно від 4 до 6 БТГр, розподілені вздовж кордону. Загальна чисельність сьогодні – приблизно 2000 особового складу та 100 одиниць техніки.

В основному білоруські підрозділи розгорнуті в районі Ужово та Пінська Брестської області (розміщені підрозділи 38 ОДШБр чисельністю до 2 ДШБ), у районі Іваново розгорнуті підрозділи 5 ОБр СПП, в районі Лельчик та Брагіна – підрозділи 103 ОВДБр чисельністю до 2 ДБр.

Російське набріддя

Чисельність російського угруповання військ у Білорусі практично не змінилася, за невеликим винятком. Про цей виняток трохи пізніше.

На території Республіки Білорусь перебувають наразі підрозділи 2 МСД 1 ТА ЗВО чисельністю 9 тисяч осіб (13 БТГр).

Усі вони компактно розміщені на полігонах: Обуз-Ліснівський (10 БТГр), Лепельський (1 БТГр), Осиповцький (1БТГр) та Лосвідо (1 БТГр).

Про головне Україна завдала нищівної дипломатичної поразки "голодному" плану бункерного діда

Але, скажу так, повноцінно їх не можна визначати як БТГр, оскільки у них катастрофічна недокомплектація. Наприклад, замість штатних 143 танків весь цей натовп має на озброєнні трохи більше 65 танків, а замість 429 ББМ – у них їх трохи більше 70!

Тобто це абсолютно небоєздатні підрозділи через повну відсутність штатної кількості техніки, що наштовхує на думку наявності техніки в такій кількості винятково для навчання.

Дресирувальники "чмобіків"

А тепер про невеликий виняток. Відомо, що в Білорусі, у Брестській області, розміщено групу з понад сотні найманців ПВК "Вагнер". У групу входять не зеки на забій, а найманці, які мають бойовий досвід. Їхнє завдання – навчання та підготовка підрозділів до ведення бойових дій в Україні.

Тобто вторгнення з території Білорусі все ж таки готується? Не зовсім так. Наприклад, відомо, що 15 МСП 2 МСД 1 ТА відправлять в перспективі до району Бахмута, де, до речі, ПВК "Вагнер" був основною штурмовою одиницею понад пів року.

Таким чином, Білорусь наразі є тренувальним майданчиком для "чмобіків", яких потім кинуть на найбільш проблематичні для російських окупаційних військ ділянки.

Не пропустіть Росія хотітиме воювати завжди – для України є лише один вихід

Висновки

Той ресурс, який є на території Республіки Білорусь, так, він становить загрозу, як і будь-який інший ресурс ворога. Але у своєму нинішньому складі це не здатна до окупації області та обласного центру сила. Причому очевидно, що російська складова проходить у Республіці Білорусь саме навчання, щоб у найближчій перспективі бути перемолотою в Україні, але на зовсім інших плацдармах, а не Північному. Видихнули і продовжуємо робити свою справу.

Актуальне – у ГУР виступили із заявою щодо загрози з боку Білорусі: дивіться відео