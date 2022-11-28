Покоління спокути

Голод, холод, килимові бомбардування, насильство з боку нацистів, примусова мобілізація, потім окупація, насильство з боку радянських військ, зруйновані міста. Більшість звинувачувала у своїх стражданнях не гітлерівський режим, а антигітлерівську коаліцію.

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Знадобилося ціле покоління, щоб німці усвідомили, що це вони розчахнули прірву. Ціле покоління на каяття.

Після остаточної російської поразки росіяни будуть вважати себе найбільш постраждалим народом. Адже це їх принижував і бив режим Путіна, примусово заганяв на війну, це їх тисячами вбивали ЗСУ, це вони сидітимуть у голоді й холоді, це вони переживатимуть епічний розпад величезної імперії.

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Але не чекайте від них каяття. По-перше, це поняття не вбудовано у російську культуру, бо від християнства у них залишилася лише пара зовнішніх ознак, і живуть вони за Достоєвським, а не за Біблією. По-друге, в них не буде окупації, тож ніхто не примушуватиме дивитися документальні фільми про Бучу та Маріуполь.

По-третє, в них не буде демократії, яка приведе до влади відповідальних лідерів – таких, як післявоєнні лідери ФРН. Четверте – у них не буде плану Маршалла для відбудови й модернізації (хоча прихильники Навального вже вимагають його для переможеної Росії).

Нарешті, у них нема мислителів, які зроблять для нації важку роботу усвідомлення й каяття, як це зробили німецькі філософи й письменники, – бо російські мислителі відмовилися від своєї місії. Та й нації у них нема, бо вони – досі імперія.

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Нерозкаяні люди, які вважатимуть себе найбільш постраждалими, невідворотно сфокусуються на образі, помсті та реванші.

Ця система рівнянь має лише один розв'язок. Імперія мусить припинити існування. Московія має бути позбавлена всіх колоній, які вона загарбала за 500 років. Всі народи імперії мають бути вільними. Зменшена Московія із 40 мільйонами населення й без ядерної зброї все одно захоче воювати – але вже не зможе завдати своїм сусідам великої шкоди.

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