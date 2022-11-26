"Русскій мір" не має варіацій
– Сашо! Повернись! Пообіцяй мені, що повернешся!
Радимо Поки у Росії радітимуть своїм "перемогам", ми вже будемо під Москвою
Пушкін зупинився, і вона кинулася йому на шию. Обійняла так міцно, ніби хотіла віддати йому з собою частинку себе.
– Не плач, мала! Все буде добре, – осяяв її білозубою посмішкою Пушкін. – Це безпечно. Запустимо ракети з Каспію, малороси там не дістануть. Зате ми залишимо їх без світла і води. Знатимуть, що таке велика Росія!
– Скоріш би це все закінчилося, – лейтенантка Ахматова ніжно перебирала кучері коханого. – Убий їх всіх, щоб ми знову могли жити, як раніше. Щоб Масляна і млинці в Сокольніках. Щоб не гинули наші рєбята…
– Вб'ю. Ради тебе, мала, повбиваю всіх. І за пацанів…
"Благословення" на вбивства
Важливо Хто і навіщо, крім Росії, полює на "голову" вільної України
– Увага, увага! Говорить полковник Солженіцин! П'ята ескадрилья, до зльоту!
– Лейтенант Маяковський готовий! Майор Булгаков готовий! Підполковник Міхалков готовий!
– З Богом, синки! Повертайтеся!
Вони будуть вбивати нас кожен раз, коли матимуть нагоду. Нищитимуть доти, доки не станемо покірними слугами, як білоруси, і забудемо своє коріння. Кожен день смертельний лічильник рахує молодих людей, яким би жити і жити, якби не полковник Солженіцин і майор Пушкін – криваві упирі-некроманти, що дістають нас з минулого і забирають майбутнє.
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