Натхненні монстром СРСР

Радянський Союз, якому вдалося. Більш тоталітарний. З примусовою медициною, таборами перевиховання, примусовою працею, довічними ув'язненнями без вироків, примусовими шлюбами, дозволом одній касті ґвалтувати та знущатися над іншою…

Радимо "Один, два, три, чотири, п’ять – русскій солдат іде іскать": як дітей перетворюють на "зброю"

Все це, але в кубі, бо на службу собі диктатори поставили технології, які дозволяють контролювати кожен крок.

Диктатурам потрібна сакральна жертва

Україна потрібна як перша важлива стратегічна та символічна перемога. Країна, в якій за три десятиріччя було три революції та всі три успішні. Люди, яких вбивали мільйонами, але вони все одно не відмовилися від свободи. Нація, що надихає світ: від Гонконгу до Близького Сходу – на боротьбу з диктаторами. "Голову" саме цієї нації Сі хоче принести тайванцям, гонконгцям та іншим людям у всьому світі, щоб показати – боротися немає сенсу, диктатури сильні, підкоріться, щоб вижити.

Лідери потужних світових демократій знають, з чим мають справу, та готуються. Від Вашингтона до Берліна, від Токіо до Парижа, від Лондона до Оттави – в кожному куточку земної кулі іде підготовка до щонайменш десятиріччя нестабільності, турбулентності та війн.

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Навіть коли вони сперечаються про те, яку поставити ціну на нафтовий прайс-кеп або чи варто обмежувати ціну газу, про субсидії для "зелених" технологій та оборонні проєкти, вони все одно готуються до війни. Дискусії – невід'ємна складова демократій, і не варто їх сприймати, як свідчення наївності.

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