Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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Що відомо про нову тактику росіян?

За словами Демченка, зниження активності диверсійних груп спостерігається протягом тривалого часу. Наразі російські окупанти змінили тактику та роблять ставку на використання піхотних підрозділів.

Ворог розуміє, що задача в нього інша – він планує створити буферну зону, і для цього більше підходить застосування піхотних груп,

– пояснив він.

Водночас Демченко наголосив, що повністю виключати загрозу діяльності ДРГ не можна. За словами речника ДПСУ, хоча рівень їхньої активності значно нижчий, ніж раніше, ризик диверсійних дій з боку Росії на прикордонних територіях зберігається.

Росія може готувати наступ з Білорусі

20 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія може готувати нові наступальні дії проти України з території Білорусі та Брянської області. За його словами, потенційна загроза найбільше стосується Чернігівського та Київського напрямків. Глава держави зазначив, що це питання обговорювалося за участю військового командування, представників розвідки, СБУ та Міністерства закордонних справ. Українська сторона вже вживає необхідних превентивних заходів і посилює оборону північних регіонів країни.

Зазначимо, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов наголошував, що наразі ознак підготовки масштабного наступу з території Білорусі немає, однак це не означає, що Росія повністю відмовилася від використання сусідньої країни у війні проти України.

За словами "Флеша", певна активність у Білорусі фіксується і потенційно може становити загрозу для України та країн Європи, проте жодних ознак підготовки до негайного вторгнення наразі немає. Експерт наголосив, що Україна має достатньо укріплень і сил для відбиття можливої агресії.