"Русский мир" не имеет вариаций
– Саша! Вернись! Обещай мне, что вернешься!
Советуем Пока в России будут радоваться своим "победам", мы уже будем под Москвой
Пушкин остановился, и она бросилась ему на шею. Обняла так крепко, будто хотела отдать ему с собой частичку себя.
– Не плачь, малая! Все будет хорошо, – озарил ее белозубой улыбкой Пушкин. – Это безопасно. Запустим ракеты с Каспия, малороссы там не достанут. Зато мы оставим их без света и воды. Будут знать, что такое великая Россия!
– Скорее бы это все закончилось, – лейтенант Ахматова нежно перебирала кудри любимого. – Убей их всех, чтобы мы снова могли жить, как раньше. Чтобы Масленица и блины в Сокольниках. Чтобы не гибли наши ребята…
– Убью. Ради тебя, малая, поубиваю всех. И за пацанов…
"Благословение" на убийства
Важно Кто и зачем, кроме России, охотится на "голову" свободной Украины
– Внимание, внимание! Говорит полковник Солженицын! Пятая эскадрилья, ко взлету!
– Лейтенант Маяковский готов! Майор Булгаков готов! Подполковник Михалков готов!
– С Богом, сынки! Возвращайтесь!
Они будут убивать нас каждый раз, когда у них будет возможность. Будут уничтожать до тех пор, пока не станем покорными слугами, как белорусы, и забудем свои корни. Каждый день смертельный счетчик считает молодых людей, которым бы жить да жить, если бы не полковник Солженицын и майор Пушкин – кровавые упыри-некроманты, которые достают нас из прошлого и забирают будущее.
Актуальное – как российские классики учили ненавидеть Украину: смотрите видео