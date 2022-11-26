"Русский мир" не имеет вариаций

– Саша! Вернись! Обещай мне, что вернешься!

Советуем Пока в России будут радоваться своим "победам", мы уже будем под Москвой

Пушкин остановился, и она бросилась ему на шею. Обняла так крепко, будто хотела отдать ему с собой частичку себя.

– Не плачь, малая! Все будет хорошо, – озарил ее белозубой улыбкой Пушкин. – Это безопасно. Запустим ракеты с Каспия, малороссы там не достанут. Зато мы оставим их без света и воды. Будут знать, что такое великая Россия!

– Скорее бы это все закончилось, – лейтенант Ахматова нежно перебирала кудри любимого. – Убей их всех, чтобы мы снова могли жить, как раньше. Чтобы Масленица и блины в Сокольниках. Чтобы не гибли наши ребята…

– Убью. Ради тебя, малая, поубиваю всех. И за пацанов…

"Благословение" на убийства

Важно Кто и зачем, кроме России, охотится на "голову" свободной Украины

– Внимание, внимание! Говорит полковник Солженицын! Пятая эскадрилья, ко взлету!

– Лейтенант Маяковский готов! Майор Булгаков готов! Подполковник Михалков готов!

– С Богом, сынки! Возвращайтесь!

Они будут убивать нас каждый раз, когда у них будет возможность. Будут уничтожать до тех пор, пока не станем покорными слугами, как белорусы, и забудем свои корни. Каждый день смертельный счетчик считает молодых людей, которым бы жить да жить, если бы не полковник Солженицын и майор Пушкин – кровавые упыри-некроманты, которые достают нас из прошлого и забирают будущее.

Актуальное – как российские классики учили ненавидеть Украину: смотрите видео