"Победы" пораженцев

Их Черноморский флот разгромлен, флагман утоплен, второй флагман терпит унизительное поражение от дронов прямо в домашней акватории.

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Они уже давно привыкли к обстрелам Брянской, Воронежской, Волгоградской областей. И они радуются, как дети, оставив кого-то на несколько часов без света.

ВСУ уже ведут обратный отсчет

Тупые обезьяны! Пока вы охотитесь за гражданскими объектами и тратите ваши ракеты на тренировку нашей ПВО, ВСУ не спят.

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Украинские силы ПВО 23 ноября смогли сбить 51 крылатую ракету и 5 беспилотников / Инфографика Воздушных Сил ВСУ

Они охотятся за вашими солдатами. Ослабляют вашу армию. Жгут склады и штабы. Разрабатывают планы освобождения все новых и новых территорий.

Пока вы ляпаете языками, мы делаем! Когда-то вы проснетесь от сладкого пения пропагандистов, рассказывающих о ваших 100500 поражениях, как о стопиццот победах, но мы будем уже под Москвой. Радуйтесь, дебилоиды! Шоу маст гоу он!

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