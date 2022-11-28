Здобутки стерв'ятників

Вбито і кинуто на поталу бучанським собакам "другу армію світу".

Радимо Путін накрив мідним тазом найбільшу мрію СРСР

На паперті духу, зігнутий у три погибелі й у струпах, обійнявши патріарха в генеральських погонах, стоїть "народ-богоносець".

Обличчя народу вбивць

Під завалами Маріупольського драмтеатру, задихаючись та ламаючи нігті об бетон, кричить "російський визволитель".

Заплутавшись в якірному ланцюзі крейсера "Москва", на дно пішла "велика морська держава".

Про головне Полковник Солженіцин і майор Пушкін позбавляють українців майбутнього

Немає жодної величі. На купі з уламків літератури і балету, фізики і космосу, які дісталися Путіну в спадок від минулих поколінь, тепер, обійнявшись з керамічним унітазом, сидять зек, який смердить сечею, і стара хабалка у рваному ганчір'ї. Була Росія та закінчилася.

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