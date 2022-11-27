"Цар" руїни
Актуальне Лукашенко з Пєсковим завили в унісон: що ховається за погрозами пішаків Путіна
Геній політики! Геній бізнесу! Військовий геній!
Путін зумів зруйнувати усе, чого впродовж десятиліть намагався досягти режим СРСР / Фото Getty Images
Просто вражає, як можна, будучи таким феєричним довбо**бом, двадцять з лишком років керувати у величезній країні?
Тільки в тому випадку, якщо навколо тебе ще більші довбо**би… Убив країну, у землю закопав, напис написав… Все. Приїхали…
Важливо – чи усвідомлює Путін провал власного режиму: дивіться відео