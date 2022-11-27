"Цар" руїни

Все, що СРСР будував роками, обережно, по крапельці вселяючи європейцям думки про свою незамінність, про свої незрівнянно дешеві послуги, збудовану інфраструктуру вартістю мільярди доларів – все накрилося мідним тазом!

Актуальне Лукашенко з Пєсковим завили в унісон: що ховається за погрозами пішаків Путіна

Геній політики! Геній бізнесу! Військовий геній!

Путін зумів зруйнувати усе, чого впродовж десятиліть намагався досягти режим СРСР / Фото Getty Images

Просто вражає, як можна, будучи таким феєричним довбо**бом, двадцять з лишком років керувати у величезній країні?

Тільки в тому випадку, якщо навколо тебе ще більші довбо**би… Убив країну, у землю закопав, напис написав… Все. Приїхали…

Важливо – чи усвідомлює Путін провал власного режиму: дивіться відео