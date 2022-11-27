"Царь" руины
Актуальное Лукашенко с Песковым завыли в унисон: что скрывается за угрозами пешек Путина
Гений политики! Гений бизнеса! Военный гений!
Путин сумел разрушить все, чего на протяжении десятилетий пытался добиться режим СССР / Фото Getty Images
Просто поразительно, как можно, будучи таким феерическим долб**ом, двадцать с лишним лет рулить в огромной стране?
Только в том случае, если вокруг тебя еще большие долб**бы… Убил страну, в землю закопал, надпись написал… Все. Приехали…
Важно – осознает ли Путин провал собственного режима: смотрите видео