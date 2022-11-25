Заезженная пластинка Кремля

Песков вторит, говоря о том, что надо только выполнить требование кацапии, и все прекратится.

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Какие же долб**бы. За девять месяцев войны они разродились тупой, ничтожной мыслью о сдаче в плен. М*даки, чье мнение важно сразу после мнения мешка картошки и шариковой ручки, ничего о нас не поняли.

Но при этом в истерике вскрыли все свои, ранее прикрытые идеологической х*рней, цели. Стоят, молят о переговорах, прикрываясь якобы заботой о нас. Горите в аду, убл*дки. Победители с пылью не договариваются.

О главном Пока в России будут радоваться своим "победам", мы уже будем под Москвой

Что наговорили Лукашенко и Песков в своих угрозах

Во время заседания ОДКБ самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко дерзко заявил, что Украине якобы грозит полное физическое уничтожение, если она не согласится на переговоры со страной-агрессором Россией.

Кроме того, прихвостень Путина подчеркнул, что Украина должна прекратить сопротивление захватчикам.

Со своей стороны пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заявил, что Украина может прекратить страдания своего народа, если сядет за стол переговоров с Кремлем и выполнит его условия.

Циничная угроза прозвучала на следующий день после очередного массированного ракетного обстрела Украины.

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