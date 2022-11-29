Армия потенциальных оккупантов
Напомню, что боеспособный потенциал армии Беларуси – 20 БТГр. Численность – около 14 тысяч. Не все подразделения имеют полную комплектацию, но это условно боеспособная часть армии Республики Беларусь.
Интересное Пригожин считает Путина Воландом, а себя – слугой дьявола: неизвестные факты о ЧВК "Вагнера"
В основном белорусские подразделения развернуты в районе Ужово и Пинска Брестской области (размещены подразделения 38 ОДШБр численностью до 2 ДШБ), в районе Иваново развернуты подразделы 5 ОБр СПП, в районе Лельчик и Брагина – подразделения 103 ОВГБр численностью до 2 ДШБр.
Российский сброд
Численность российской группировки войск в Белоруссии практически не изменилась, за небольшим исключением. Об этом исключении чуть позже.
На территории Республики Беларусь находятся подразделения 2 МСД 1 и ЗВО численностью 9 тысяч человек (13 БТГр).
Все они компактно размещены на полигонах: Обуз-Лесновский (10 БТГр), Лепельский (1 БТГр), Осиповичский (1БТГр) и Лосвидо (1 БТГр).
О главном Украина нанесла сокрушительное дипломатическое поражение "голодному" плану бункерного деда
Но скажу так, полноценно их нельзя определять как БТГр, поскольку у них катастрофическая недокомплектация. Например, вместо штатных 143 танков вся эта толпа имеет на вооружении чуть больше 65 танков, а вместо 429 ББМ – у них их чуть больше 70!
То есть это абсолютно небоеспособные подразделения из-за полного отсутствия штатного количества техники, что наталкивает на мысль наличия техники в таком количестве исключительно для обучения.
Дрессировщики "чмобиков"
А теперь о небольшом исключении. Известно, что в Беларуси, в Брестской области, размещена группа из более чем сотни наемников ЧВК "Вагнер". В группу входят не зеки на убой, а наемники, имеющие боевой опыт. Их задача – обучение и подготовка подразделений к ведению боевых действий в Украине.
То есть вторжение с территории Беларуси все же готовится? Не совсем так. К примеру, известно, что 15 МСП 2 МСД 1 ТА отправят в перспективе в район Бахмута, где, кстати, ЧВК "Вагнер" был основной штурмовой единицей более полугода.
Не пропустите Россия будет хотеть воевать всегда – для Украины есть только один выход
Выводы
Тот ресурс, который есть на территории Республики Беларусь, да, он представляет угрозу, как и любой другой ресурс врага. Но в своем нынешнем составе это не способная к оккупации области и областному центру сила. Причем очевидно, что российская составляющая проходит в Республике Беларусь именно обучение, чтобы в ближайшей перспективе быть перемолотой в Украине, но на совсем других плацдармах, а не Северном. Выдохнули и продолжаем делать свое дело.
Актуальное – в ГУР выступили с заявлением об угрозе со стороны Беларуси: смотрите видео