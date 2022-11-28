Как Кремль искажает реальность
Если вы послушаете выступления бункерного деда в течение последнего года, то, если отбросить тупые шутки, изложение псевдоисторических книг и фантазии больного человека, можно увидеть, что российское руководство очень сильно хочет представить свою агрессию против Украины как некую мифическую "войну против Запада".
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Мол, они объявили войну проклятым западным империалистам "за многополярный мир", потому что эти же империалисты раньше очень угнетали народы Африки и Азии.
Понятно, что во многих странах Африки и Азии довольно слабо представляют, где расположена Украина, почему на нее напал сосед и какое это имеет значение, а о западных колонизаторах-империалистах слышали почти все.
Легенда для прикрытия палачей
В таких условиях сама Россия стремится позиционировать себя как сошедшегося в борьбе со всем "коллективным Западом" и как "защитника" всех "угнетенных Западом" народов. В принципе, если сотрудничать с сомнительными режимами отдельных государств Африки и Азии, распространять там свою пропаганду, то это мнение вполне может находить сторонников. Конечная цель – подать войну против Украины как "войну Запада и Антизапада".
И здесь они традиционно используют собственные террористические методы. Поскольку Украина является традиционным поставщиком продуктов питания на мировые рынки (в том числе и для азиатских и африканских государств), Россия старательно использует с начала войны сложности с доставкой украинской сельхозпродукции на мировые рынки, чтобы продвигать тезис, что "Запад поддерживает войну в Украине, чтобы морить голодом африканцев".
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И каков бы ни был глуп этот тезис на наш взгляд, но он вполне может использоваться для продвижения Россией своих нарративов. Тем более, что они подкрепляют этот "западный кнут" еще и собственным "пряником", обещая "бесплатно отдавать зерно" африканским странам. По крайней мере, такие заявления постоянно делает как сам бункерный, так и его прислуга.
Оружие шантажа и антидот против нее
Не стоит забывать, что террористический шантаж со стороны России фактором украинского продовольствия – это и средство давления на демократические государства, ведь ясно, что любая дестабилизация в Африке и Азии может означать новые волны беженцев и проблемы для Европы.
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Очевидно, что формула программы Grain from Ukraine – это стратегия win-win для Украины и Запада. Запад покупает у Украины зерно для стран Африки. Украина получает гарантированные деньги для собственной экономики, Запад поддерживает Украину и одновременно снижает напряжение в мире, выбивая из рук России геостратегический козырь о "войне против Запада", которую она пытается "продать" во многих странах.
Поэтому инициатива важна в контексте нового мира, который полностью изменила агрессия России против Украины.
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