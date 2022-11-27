Впрочем, серьезной угрозы белорусская армия не представляет. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт и аналитик Андрей Харук.

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Каков потенциал белорусской армии

"С точки зрения военной мощи Беларусь для России – как Италия для Германии в годы Второй мировой войны. Как говорил Гитлер: "Италия обойдется мне в десять дивизий. Если она будет союзником, чтобы защищать, если врагом – чтобы победить", – заметил Харук.

Беларусь имеет очень небольшую армию:

4 – 5 бригад в сухопутных войсках;

несколько бригад сил специального назначения, включающие воздушно-десантные войска;

неполные два полка боевой авиации;

немного противовоздушной обороны.

Более того, арсеналы белорусской армии за последние несколько месяцев достаточно истощены поставками России. Все мы помним эти эшелоны с танками и боеприпасами, которые Россия выкачивала из Белоруси с целью компенсации своих потерь.

Военный аналитик предполагает, что этими поставками Лукашенко хотел откупиться от участия в боевых действиях против Украины. Теперь он сможет вполне резонно заявить: "А чем я должен воевать? Я отдал вам все".

Я оцениваю военный потенциал Белоруссии на уровне территориальной обороны Киевской области. Возможно, это преувеличение. Но наши Силы обороны готовятся к потенциальному вторжению Беларуси уже не первый месяц,

– подчеркивает Харук.

Он добавляет, что от Киевской области до Волынской области границы Украины и Белоруссии связывают только 8 дорог с твердым покрытием, которые относительно легко блокировать.

"По моему мнению, единственная функция белорусской армии в этой войне – заставлять Украину держать часть сил на северной границе. Каких-либо серьезных боевых действий она совершать не может", – уверяет аналитик.

Более того, Россия фактически нечем подкрепить белорусскую армию. Харук акцентирует, что в гораздо более благоприятной для России ситуации по состоянию на апрель она вынуждена была отвести свои войска с севера Украины, потому что не могла больше проводить там операции.

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