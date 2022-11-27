Впрочем, серьезной угрозы белорусская армия не представляет. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт и аналитик Андрей Харук.
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Каков потенциал белорусской армии
"С точки зрения военной мощи Беларусь для России – как Италия для Германии в годы Второй мировой войны. Как говорил Гитлер: "Италия обойдется мне в десять дивизий. Если она будет союзником, чтобы защищать, если врагом – чтобы победить", – заметил Харук.
Беларусь имеет очень небольшую армию:
- 4 – 5 бригад в сухопутных войсках;
- несколько бригад сил специального назначения, включающие воздушно-десантные войска;
- неполные два полка боевой авиации;
- немного противовоздушной обороны.
Более того, арсеналы белорусской армии за последние несколько месяцев достаточно истощены поставками России. Все мы помним эти эшелоны с танками и боеприпасами, которые Россия выкачивала из Белоруси с целью компенсации своих потерь.
Военный аналитик предполагает, что этими поставками Лукашенко хотел откупиться от участия в боевых действиях против Украины. Теперь он сможет вполне резонно заявить: "А чем я должен воевать? Я отдал вам все".
Я оцениваю военный потенциал Белоруссии на уровне территориальной обороны Киевской области. Возможно, это преувеличение. Но наши Силы обороны готовятся к потенциальному вторжению Беларуси уже не первый месяц,
– подчеркивает Харук.
Он добавляет, что от Киевской области до Волынской области границы Украины и Белоруссии связывают только 8 дорог с твердым покрытием, которые относительно легко блокировать.
"По моему мнению, единственная функция белорусской армии в этой войне – заставлять Украину держать часть сил на северной границе. Каких-либо серьезных боевых действий она совершать не может", – уверяет аналитик.
Более того, Россия фактически нечем подкрепить белорусскую армию. Харук акцентирует, что в гораздо более благоприятной для России ситуации по состоянию на апрель она вынуждена была отвести свои войска с севера Украины, потому что не могла больше проводить там операции.
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Путин хочет ликвидировать Лукашенко: что известно
- Путин нашел новый способ вовлечения Беларуси в войну против Украины. Так, кремлевский диктатор может избавиться от Александра Лукашенко и захватить контроль над его войском. Аналитики Института Роберта Лансинга ссылаясь на источники в российском военном руководстве подтвердили, что Кремль уже принял решение о ликвидации самопровозглашенного президента Беларуси.
- Отмечается, что обвинить в убийстве Лукашенко даже если покушение будет неудачным, Кремль хочет Украину, Польшу и НАТО.
- Политолог Александр Антонюк отмечает, что такой сценарий вполне реальный. Подобными тезисами в публичном пространстве Лукашенко призывают перестать юлить и начать выполнять распоряжения Кремля.