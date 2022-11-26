Непонятно, что произошло с политиком, ведь он не проявлял признаков болезни. Однако все понимают, что такие смерти неслучайны. Об этом 24 каналу сказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин.

Тоже интересно Наступление из Беларуси: решится ли Лукашенко на такой шаг и чего ждать Украине

Очень странная история

"Сегодня утром я комментировал информацию о том, что Лукашенко грозит смерть за его несговорчивость. И тут вместо него умирает Макей. Снова будут говорить, что мы здесь на ходу придумываем. Мы ничего не придумываем, но это как-то странно. Это как на войне умереть от насморка – очень странно", – говорит Фейгин.

По словам правозащитника, Макей действительно ездил в Европу, пытался быть неким буфером между режимом Лукашенко и Западом. Он пытался договориться о каких-то особых условиях для Лукашенко, все время торговался.

Вокруг Лукашенко, добавляет Фейгин, было несколько приемлемых для Запада фигур. Некоторые из них после 2020 года уехали из Беларуси. Макей очень долго сохранялся и продолжал свою миссию, несмотря на то, что она была безуспешная.

"Я так понимаю, что Лукашенко ему очень доверял, потому что он занимался очень конфиденциальными и чувствительными темами", – говорит Марк Фейгин.

Какие могут быть версии

Можно предположить, что Макей умер не своей смертью. "Вероятно, он был определенным коммуникатором, который действительно выпрашивал интересный сценарий для Лукашенко под условия Запада по поводу не участия в операции с Севера в отношении Украины. Могло ли такое быть? Я этого не исключаю. Значит ли, что Москва была заинтересована в устранении такого доверенного лица Лукашенко, чтобы он просто исчез? Знаете, мы всякое видели, ничему не удивимся", – отмечает Фейгин.

Более того, такой сценарий очень вероятен на фоне слухов о довольно шатком положении самого Лукашенко. Кстати, его полуистерическую реакцию мы видели в конце саммита ОДКБ.

Он же там целый фестиваль устроил с заявлениями: "Прошу Зеленского, договоритесь, надо прекратить, Украины не станет". Чего не станет? Куда не станет? 9 месяцев, а ее все "не станет",

– отмечает правозащитник.

Очевидно, что Москва давит на Лукашенко. Как отмечает Фейгин, когда человека заставляют что-то сделать путем шантажа и угроз – он реагирует именно так, на все и на всех бросается.

"У меня такое ощущение, что Лукашенко именно в таком положении и находится. Что требует Москва? Москва требует участия в войне вооруженных сил Беларуси. Лукашенко от этого уклоняется, используя разные аргументы", – подчеркивает российский оппозиционный политик.

Лукашенко говорит, что армия ненадежна, непрофессиональна, неопытна – она не способна воевать. Он публично заявил, что Москве не поможет 30–40 тысяч белорусских солдат, поэтому нет смысла участвовать в "спецоперации".

Удовлетворить ли Москву такая аргументация? На мой взгляд, нет, потому что для них это пушечное мясо. Если они к своим так относятся, то почему к белорусам должны относиться иначе? Какая разница, пусть все умрут! Главное, обеспечь какую-то оперативную задачу для московского руководства,

– считает Марк Фейгин.

Из всего этого можно сделать вывод, добавляет он, что Макей мог стать мишенью. К тому же отравление и использование химических веществ – фирменный стиль Москвы. И все это полностью поддается анализу, отмечает правозащитник, истину должны установить с помощью вскрытия и экспертизы.

"Если его действительно отравили или облучили, наверное, белорусская сторона должна об этом знать. Сообщит ли она об этом нам – другой вопрос. Но для самого Лукашенко это может быть сигналом: "Смотри, друг. У нас здесь некоторые люди долго не живут". Допустить такое я могу", – считает политик.

Вторая версия, по мнению Фейгина, менее вероятна. Так, сам Лукашенко мог устранить Макея, потому что что-то узнал о нем. Возможно, глава белорусского МИД хотел уйти с какой-то информацией или же продаться в Москве.

Но зачем это делать Макею? Он и без того был вполне приемлемой фигурой, если бы он вдруг захотел выпрыгнуть из игры – он бы остался где-то в какой-нибудь очередной командировке на Западе. И все,

– предполагает Фейгин.

По его убеждению, если Макей все-таки умер не естественной смертью, это в большей степени интересно Москве. Все остальное – предположения и фантазии.

К теме – Путин хочет ликвидировать Лукашенко: смотрите видео

Лукашенко могут ликвидировать: что известно