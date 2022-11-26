Эта история может стать реальностью. Об этом для 24 канала сказал политолог Александр Антонюк.
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"Я скорее верю в эту историю, чем нет. Если появляются подобные тезисы, то оговорки Лукашенко в публичном аспекте и потому, чтобы он перестал выкручиваться и пытался выполнять распоряжения Кремля", – рассказал политолог.
Нет оснований для наступления
По словам Антонюка, у Беларуси нет высокой поддержки участия в войне. Однако есть определенное количество силовиков, которое будет следовать указаниям кремлевских оккупантов. Политолог сказал, что возможно это будет делать армия Беларуси и спровоцирует боевые действия на границе. Однако у этой истории сегодня нет практической составляющей.
Сегодня мы готовы к "гостям" с северной границы. Что касается Лукашенко, то должен быть какой-то процесс за правопреемство власти. Должны быть процессы выборов, – отметил политолог.
Лукашенко ничего не решает
Американские эксперты считают, что Владимир Путин поставит руководить Беларусью главу ОДКБ. По мнению Антонюка, эта страна и без того под руководством Кремля, поэтому в таком случае мало что изменится.
"Если говорим о присоединении Беларуси, то формально должен быть руководитель страны. Человек с белорусским паспортом. Иначе это будет считаться однозначной оккупацией и нет разницы, будет ли жив Лукашенко", – добавил Антонюк.
Обратите внимание – покушение на Лукашенко: что известно
Что известно о вероятном покушении на самопровозглашенного президента Беларуси
- Аналитики Института Роберта Лэнсинга (Robert Lansing Institute, RLI) заявили, что источники в российском военном руководстве подтвердили план ликвидации Лукашенко. Они отметили, что Путин принял решение убить Лукашенко.
- По информации аналитиков, обвинить в убийстве Лукашенко, даже если покушение будет неудачным, Кремль хочет Украину, Польшу и НАТО.
- Главная цель Кремля, с которой он готовит покушение на Лукашенко, это втянуть белорусскую армию в войну против Украины.