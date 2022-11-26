Эта история может стать реальностью. Об этом для 24 канала сказал политолог Александр Антонюк.

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"Я скорее верю в эту историю, чем нет. Если появляются подобные тезисы, то оговорки Лукашенко в публичном аспекте и потому, чтобы он перестал выкручиваться и пытался выполнять распоряжения Кремля", – рассказал политолог.

Нет оснований для наступления

По словам Антонюка, у Беларуси нет высокой поддержки участия в войне. Однако есть определенное количество силовиков, которое будет следовать указаниям кремлевских оккупантов. Политолог сказал, что возможно это будет делать армия Беларуси и спровоцирует боевые действия на границе. Однако у этой истории сегодня нет практической составляющей.

Сегодня мы готовы к "гостям" с северной границы. Что касается Лукашенко, то должен быть какой-то процесс за правопреемство власти. Должны быть процессы выборов, – отметил политолог.

Лукашенко ничего не решает

Американские эксперты считают, что Владимир Путин поставит руководить Беларусью главу ОДКБ. По мнению Антонюка, эта страна и без того под руководством Кремля, поэтому в таком случае мало что изменится.

"Если говорим о присоединении Беларуси, то формально должен быть руководитель страны. Человек с белорусским паспортом. Иначе это будет считаться однозначной оккупацией и нет разницы, будет ли жив Лукашенко", – добавил Антонюк.

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