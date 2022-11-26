Одним из рабочих сценариев, преследующих Кремль, привлечение Беларуси не только как плацдарма. Об этом для 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

К теме Внезапно умер глава МИД Беларуси Владимир Макей: причины смерти неизвестны

"Кремль хочет привлечь Беларусь к боевым действиям. Второй предлагаемый сценарий – это возможная конфронтация с НАТО с расширением войны, чтобы Россия проводила переговоры с Альянсом. Кремль хочет равняться с НАТО и договариваться о судьбе Европы. Этот сценарий точно не сняли с повестки дня ", – отметил Мусиенко.

Может быть игрой самого Лукашенко

По мнению Мусиенко, хоть Кремль приготовил для белорусов роль плацдарма для войны против Украины, но не видно практических шагов. То есть отсутствуют ударные группировки и созданные войска, которые готовы уйти и хоть чего-нибудь достичь, оккупировать какую-то территорию.

Если аналитики располагают информацией о покушении на Лукашенко, то вполне может быть и покушение. Не следует отвергать и игры самой Беларуси. Возможно, это свидетельство того, что Лукашенко сам себе делает имя, чтобы в будущем получить какие-либо гарантии безопасности, – рассказал эксперт.

Как отметил Мусиенко, Лукашенко впоследствии может оправдываться и врать, что сопротивлялся России. Однако эксперт предполагает – Кремль действительно с устранением самопровозглашенного Лукашенко может взять все под свой контроль.

Обратите внимание – могут ли убить самопровозглашенного президента Беларуси: смотрите видео

Угроза из Беларуси: последние новости