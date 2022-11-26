Одним із робочих сценаріїв, який переслідує Кремль, залучення Білорусі не тільки як плацдарму. Про це для 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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"Кремль хоче залучити Білорусь до бойових дій. Другий сценарій, який пропонували – це можлива конфронтація з НАТО із розширенням війни, щоб Росія проводила перемовини з Альянсом. Кремль хоче дорівнятися до НАТО й домовлятися про долю Європи. Цей сценарій точно не зняли з порядку денного", – зазначив Мусієнко.

Може бути грою самого Лукашенка

На думку Мусієнка, хоч Кремль приготував для білорусів роль плацдарму для війни проти України, але не видно практичних кроків. Тобто відсутні ударні угруповання й створені війська, які готові піти й хоч чогось досягти, окупувати якусь територію.

Якщо аналітики мають інформацію про замах на Лукашенка, то цілком може бути й замах. Не треба відкидати й ігри самої Білорусі. Можливо, це свідчення того, що Лукашенко сам собі робить ім'я, щоб у майбутньому отримати якісь гарантії безпеки, – розповів експерт.

Як зазначив Мусієнко, Лукашенко згодом може виправдовуватися і брехати, що чинив опір Росії. Проте експерт припускає – Кремль дійсно з усуненням самопроголошеного Лукашенка може взяти все під свій контроль.

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