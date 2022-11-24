Взяти участь у війні проти України білорусів мотивує грошове забезпечення. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

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Скільки білорусів готові воювати проти України

За словами Громова, близько 10 – 15 тисяч силовиків Білорусі готові взяти участь у так званій "спецоперації" Росії.

Близько 10 – 15 тисяч особового складу силових структур республіки Білорусь готові взяти участь у "спеціальній військовій операції". Насамперед через привабливість високого грошового забезпечення,

– сказав Громов.

Європарламент засудив залучення Білорусі до російської агресії проти України

Європейський парламент ухвалив резолюцію, що засуджує репресії проти білоруської опозиції та подавлення громадянських свобод режимом Олександра Лукашенка, а також активне залучення Білорусі до російської агресивної війни проти України.

Також Європарламент закликає привести санкції проти Білорусі у відповідність до тих, що застосовані проти Росії, враховуючи її роль в агресії проти України, а також безпрецедентний рівень репресій білоруського режиму проти власного народу.

Росія втягує Білорусь у війну проти України

Росія намагається втягнути Білорусь у війну проти України. Однак Лукашенко всіляко намагається цього уникнути. Він навіть готовий віддати власні сили, але головне, щоб збройні сили Білорусі безпосередньо не вступали у війну.

Нещодавно українському послу в Білорусі вручили ноту недовіри. Там заявили маячню, нібито Україна готується напасти на територію їхньої країни. В МЗС розповіли, що ця інформація не відповідає дійсності.

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що Україна відстежує усі процеси, які відбуваються в Білорусі. За його словами, білорусів, які хочуть воювати проти ЗСУ, практично немає. Але, якщо Лукашенко таки віддасть наказ про наступ, то це буде останнє його рішення.

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