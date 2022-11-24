Принять участие в войне против Украины белорусов мотивирует денежное обеспечение. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

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Сколько белорусов готовы воевать против Украины

По словам Громова, около 10 – 15 тысяч силовиков Беларуси готовы принять участие в так называемой "спецоперации" России.

Около 10 – 15 тысяч личного состава силовых структур республики Беларусь готовы принять участие в "специальной военной операции". В первую очередь, из-за привлекательности высокого денежного обеспечения,

– сказал Громов.

Европарламент осудил привлечение Беларуси к российской агрессии против Украины

Европейский парламент принял резолюцию, осуждающую репрессии против белорусской оппозиции и подавления гражданских свобод режимом Александра Лукашенко, а также активное вовлечение Беларуси в российскую агрессивную войну против Украины.

Также Европарламент призывает привести санкции против Беларуси в соответствие с примененными против России, учитывая ее роль в агрессии против Украины, а также беспрецедентный уровень репрессий белорусского режима против собственного народа.

Россия втягивает Беларусь в войну против Украины

Россия пытается втянуть Беларусь в войну против Украины. Однако Лукашенко всячески пытается этого избежать. Он даже готов отдать свои силы, но главное, чтобы вооруженные силы Беларуси напрямую не вступали в войну.

Недавно украинскому послу в Беларуси была вручена нота недоверия. Там заявили бред, что Украина готовится напасть на территорию их страны. В МИД сказали, что эта информация не соответствует действительности.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что Украина отслеживает все происходящие в Беларуси процессы. По его словам, белорусов, желающих воевать против ВСУ, практически нет. Но если Лукашенко таки отдаст приказ о наступлении, то это будет последнее его решение.

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