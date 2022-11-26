Аналітики Інституту Роберта Лансінга (Robert Lansing Institute, RLI) з посиланням на джерела у російському військовому керівництві підтвердили, що Кремль вже ухвалив рішення про ліквідацію Лукашенка.
У Кремлі задумали радикальний варіант втягнення білоруської армії у війну проти України. Путін може ліквідувати Олександра Лукашенка та отримати контроль над його військом.
Джерело:Robert Lansing Institute
Аналітики Інституту Роберта Лансінга (Robert Lansing Institute, RLI) з посиланням на джерела у російському військовому керівництві підтвердили, що Кремль вже ухвалив рішення про ліквідацію Лукашенка.