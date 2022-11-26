Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, потенційна загроза наступу з Півночі обернеться для окупантів справжнім фіаско.

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Росіяни не змогли захопити Київ за допомогою 30 тисяч елітного особового складу, який був підготовлений та оснащений сучасною технікою. Зараз вони наганяють в Білорусь непідготовлених мобілізованих, чиї підрозділи не можуть повністю укомплектувати.

Чи є загроза наступу з Білорусі

Як наголосив Коваленко, 12 тисяч особового складу сформують приблизно 15 – 16 батальйонних тактичних груп. В окупантів зараз немає можливості забезпечити кожен підрозділ технікою.

Наразі немає підстав вважати, що росіяни формують ударне угруповання з території Білорусі. Однак колись вони можуть почати це робити.

Наразі їм не вистачає ресурсу. Для формування ударного угруповання їм треба буде десь 2 місяці. Тому поки що можемо оцінювати сьогоднішню загрозу як мінімальну,

– зазначив Коваленко.

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