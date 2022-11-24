Відповідну інформацію наші військові оприлюднили 24 листопада. Вони повідомили, що мета цих провокацій – втягнути Білорусь у війну з Україною.

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ЗСУ попередили Білорусь про російську провокацію

Громадяни Білорусі, спецслужби Росії готують провокації на вашій території. Ціллю їхніх терактів можуть бути об'єкти критичної інфраструктури, в тому числі – атомна електростанція "Островець",

– повідомили Збройні Сили.

Також наші військові пригадали аварію на Чорнобильській АЕС в 1986 році, коли наслідки були страшні для людей, екології, економіки не тільки України, а й інших країн.

Наші військові пригадали, що тепер Росія:

дозволяє собі шантажувати увесь світ загрозою використання ядерних об'єктів та технологій;

захоплює електростанції;

перешкоджає роботі персоналу;

демонструє обстріли та відключення систем безпеки Запорізької АЕС.

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Росія хоче втягнути Білорусь у війну

Керівництву Росію плювати на життя російських громадян, тим більше – життя білорусів та українців. Їхні методи не є новими: терор, залякування, операції під чужим прапором. Все це використовується з єдиною метою: втягнути Білорусь у війну з Україною,

– заявили в ЗСУ.

Наші військові наголосили, що:

Росія хоче кров'ю і ненавистю розділити наші народи;

але Білорусі не потрібна російська загарбницька війна;

а життя і безпека білорусів – у їхніх руках.

Генштаб Збройних Сил України закликав громадян Білорусі вимагати від керівництва неухильного дотримання статті 18 Конституції, за якою країна виключає воєнну агресію зі своєї території щодо інших держав.

Ваша держава вже частково порушила Конституцію, дозволивши військову агресію Росії проти України з використанням вашої території, інфраструктури та ресурсу. Не дозволяйте втягувати вас у війну ще більше,

– закликали в Генштабі ЗСУ.

Також громадян Білорусі закликали відстежувати:

всі підозрілі дії;

появу незнайомих людей чи транспорту біля об'єктів критичної інфраструктури;

повідомляти про ці факти в поліцію;

якщо там немає реакції, то інформувати світову спільноту.

Україна, попри обстріли та наступ російської окупаційної армії з Білорусі, не вважає цю країну і народ ворогом.

"Ми не відповідали на жодний прояв військової агресії з вашої території. Україна не збирається проводити жодних агресивних дій на території Білорусі. Це – офіційна позиція України", – заявили в Генштабі.

Що цьому передувало

В Офісі Президента заявили, що Кремль обрав нову техніку війни, згідно з якою хоче втягнути Білорусь. Михайло Подоляк заявив, що для цього Росія готує штучні теракти.

Окрім того, вступ у війну Білорусі прокоментував Олексій Арестович. Радник глави Офісу Президента заявив, що Москва має різні сценарії для нового нападу з Білорусі, проте ще не створила передумов для реалізації операції.

Водночас заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що на кордоні Білорусі з Україною недостатньо ворожих сил для наступу. Проте ймовірність нападу є, тому ЗСУ перебувають в стані готовності.

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