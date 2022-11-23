Також Москва готує теракти у Бєлгороді, аби росіяни стали більш лояльні до війни. Про це розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.
До теми Кремль хоче здійснити провокації у Білорусі, щоб втягнути її у війну: в ISW оцінили ситуацію
Тактика Росії складається з 3 компонентів
Радник окреслив тактику ворога на цьому етапі:
- Теракти в Білорусі, щоб втягнути її в сухопутну війну.
- Теракти в Бєлгороді, щоб підвищити лояльність росіян до війни.
- Інформаційна кампанія щодо полонених, аби дискредитувати Україну.
Подоляк нагадав, що саме Росія почала війну, руйнує міста і вбиває людей.
Що цьому передувало
- У головному управлінні розвідки України попередили про можливі теракти біля білорусько-українського кордону. Таким чином Путін шукає привід, аби втягнути Лукашенка у повномасштабну війну.
- Однак фахівці ISW вважають, що втягнення Білорусі у повномасштабну війну є дуже малоймовірним через хитке владне становище Лукашенка.
Щодо інформкампанії про полонених – нещодавно у мережі з'явилося відео, як російський військовий під час здачі в полон відкрив вогонь по бійцях ЗСУ. Після цього загинула решта окупантів, які були на відео.
Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що росіяни інсценували здачу в полон. Таким чином вони вчинили воєнний злочин – відкрили вогонь на ураження військових ЗСУ. Однак пропагандисти швидко підхопили тему. Вони намагаються використати "розстріл", щоб показати нібито це ілюструє систематичний підхід України до військовополонених.
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