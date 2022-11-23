Також Москва готує теракти у Бєлгороді, аби росіяни стали більш лояльні до війни. Про це розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

До теми Кремль хоче здійснити провокації у Білорусі, щоб втягнути її у війну: в ISW оцінили ситуацію

Тактика Росії складається з 3 компонентів

Радник окреслив тактику ворога на цьому етапі:

Теракти в Білорусі, щоб втягнути її в сухопутну війну. Теракти в Бєлгороді, щоб підвищити лояльність росіян до війни. Інформаційна кампанія щодо полонених, аби дискредитувати Україну.

Подоляк нагадав, що саме Росія почала війну, руйнує міста і вбиває людей.

Що цьому передувало

У головному управлінні розвідки України попередили про можливі теракти біля білорусько-українського кордону. Таким чином Путін шукає привід, аби втягнути Лукашенка у повномасштабну війну.

Однак фахівці ISW вважають, що втягнення Білорусі у повномасштабну війну є дуже малоймовірним через хитке владне становище Лукашенка.

Щодо інформкампанії про полонених – нещодавно у мережі з'явилося відео, як російський військовий під час здачі в полон відкрив вогонь по бійцях ЗСУ. Після цього загинула решта окупантів, які були на відео.

Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що росіяни інсценували здачу в полон. Таким чином вони вчинили воєнний злочин – відкрили вогонь на ураження військових ЗСУ. Однак пропагандисти швидко підхопили тему. Вони намагаються використати "розстріл", щоб показати нібито це ілюструє систематичний підхід України до військовополонених.

Дивіться також – Генштаб ЗСУ записав термінове звернення до білорусів та росіян: відео